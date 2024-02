Totti e Ilary: Simona Marchini pessima su Blasi, Balivo sbotta

Simona Marchini, ospite a La Volta Buona su Rai 1 con Caterina Balivo, si è espressa circa la situazione tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. L’attrice si è schierata a favore dell’ex Capitano della Roma, stroncando invece la showgirl. Nello specifico, l’artista romana non sembra aver apprezzato la disinvoltura dell’ex coppia nel rendere pubbliche le problematiche della coppia e i tradimenti.

A riguardo, ha affermato:

Non è che stai subito, diciamo a caldo, a raccontare delle cose. No, perché è una cosa che riguarda le due persone.

In sostegno alle proprie parole, Marchini ha raccontato la propria esperienza personale. Anche lei è stata tradita in passato come Ilary, tuttavia non ha voluto diffondere immediatamente la notizia, come fatto dalla showgirl. Si tratta di questioni private. Le dure affermazioni dell’ospite non sono piaciute alla conduttrice Caterina Balivo, che ha cercato subito di mediare prendendo le difese di Blasi.

Al gioco “Chi tieni e chi triti?” ha provato difatti a convincere Simona a tritare Totti invece di Ilary, contrariamente a come aveva deciso Simona. La conduttrice ha fatto appello alla solidarietà femminile ma, anche in questo caso, le parole di Marchini nei confronti dell’ex moglie del calciatore non sono state tenere:

No, ma figuriamoci se non sono solidale con le donne! Che c’entra! Questo è ovvio. Mi dispiace che le donne a volte non si comportano con quella classe che le farebbe crescere.

L’attrice ha generalizzato ma il riferimento a Blasi nelle sue affermazioni era evidente. Balivo è nuovamente intervenuta, cercando di scaricare la colpa sugli uomini che talvolta ‘se le cercano’. Ha tuttavia ottenuto l’ennesima risposta piccata da parte della sua ospite:

Eh vabbè! È la che ti dimostri forte!

La Volta Buona, Marchini vuole ‘tritare’ Ilary Blasi: Balivo la ferma

Caterina Balivo nuovamente ha pregato Simona Marchini di scegliere chi tritare traFrancesco Totti ed Ilary Blasi al famoso gioco di La Volta Buona, chiedendo espressamente:

Allora triti Ilary?

La risposta di Marchini è stata chiara:

Poverella, si. Mi dispiace!

Quando era sul punto di prendere la foto raffigurante la showgirl, Caterina l’ha prontamente fermata urlando:

No! No! Non farlo! Non la tritare! Io mi oppongo! Non voglio vedere!

Alla fine Simona si è arresa e ha tritato Totti.