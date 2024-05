La Volta Buona, Mariotto scatenato: Balivo non riesce a trattenerlo!

Nella puntata de La Volta Buona andata in onda oggi pomeriggio su Rai 1 Caterina Balivo ha ospitato la giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva Rosanna Lambertucci. Con lei c’era anche Guillermo Mariotto, stilista e giudice storico del dancing show di Milly Carlucci Ballando Con Le Stelle. E’ stato proprio lui a rubare un po’ la scena alla Lambertucci mentre Caterina le chiedeva di raccontare qualcosa in più sul suo matrimonio con Mario Di Cosmo. Capiamo meglio che cos’ha fatto Mariotto nel corso dell’intervista.

Rosanna Lambertucci e Guillermo Mariotto sono stati invitati in studio a La Volta Buona da Caterina Balivo per parlare di matrimoni. La conduttrice ha fatto qualche domanda alla giornalista in merito alle sue nozze con Mario, celebrate nel 2023. Ogni qualvolta l’ospite cercava di rispondere alle domande della conduttrice, tuttavia, non riusciva mai ad arrivare al dunque. Il noto giudice di Ballando Con Le Stelle le ha difatti rubato un po’ la scena, cercando di rispondere al suo posto, interrompendola e commentando a bassa voce ogni sua parola, spesso anche contraddicendola.

La padrona di casa Caterina Balivo non è riuscita a trattenere l’esuberanza del suo ospite e si è limitata a qualche occhiata e smorfia tra il divertito e lo spazientito. Alla fine si è fatta semplicemente contagiare dall’ironia pungente di Mariotto, prendendola a ridere. Guillermo si è difatti reso protagonista di alcuni siparietti divertenti con la conduttrice. In particolare Caterina gli ha chiesto qualcosa in più in merito ai suoi due matrimoni ma l’ospite non ha voluto sbottonarsi troppo! Ha soltanto detto che il secondo ancora dura. Tuttavia ha sottolineato come spesso i matrimoni finiscano con un divorzio! A quel punto Balivo ha cercato di smorzare, rispondendo che non era vero.

Per avvalorare la sua tesi Guillermo ha quindi raccontato un aneddoto inerente una coppia che, dopo quattro anni di preparativi e ventiquattro giorni di matrimonio, al ventitreesimo si era già stufata e ha voluto divorziare. Ha poi aggiunto che lei era anche fuggita dalla Luna di Miele e che lui aveva un’altra, cosa che avevano notato tutti tranne la sposa!

Mariotto ha poi continuato. Parlando di matrimoni di vip, ha sottolineato come molti finiscano dicendo:

Il divorzio ha reso facile la cosa.

A quel punto Caterina, rassegnata, ha commentato dicendo:

E’ in forma Mariotto oggi!

Al momento di guardare le foto delle nozze di alcuni personaggi famosi, poi, Guillermo ha fatto un quadro nero sugli abiti di tutti! Insomma è stato davvero incontenibile!