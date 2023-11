La volta buona, la grave rivelazione su Ranieri: Balivo di ghiaccio

Momento teso, non senza qualche imbarazzo, nel corso della puntata de La Volta Buona (Rai Uno) in onda martedì 21 novembre. Caterina Balivo ha accolto in studio la moglie di Gianni Nazzaro, Nada Ovcina. Durante la chiacchierata, la conduttrice, a un certo punto, reputando troppo spinose alcune dichiarazioni dell’ospite, ha preso le distanze da quanto udito. L’aneddoto ‘incriminato’ è andato a toccare un episodio che avrebbe visto protagonista Massimo Ranieri. Il condizionale è naturalmente d’obbligo visto che il fatto non è stato confermato e non c’è, almeno per il momento, una prova del nove che lo certifichi.

La storia di Perdere l’amore raccontata da Nada Ovcina

Ovcina si è avventurata nel racconto relativo alla nascita di Perdere l’amore, uno dei brani più famosi dell’intera discografia italiana di ogni epoca. Secondo la moglie di Nazzaro, quella canzone era stata proposta al marito anni prima che Ranieri la eseguisse.: “La canzone fu fatta e scritta per Gianni Nazzaro. Lui la presenta a Sanremo, la rifiutano con la spiegazione che il pezzo non è adatto alla manifestazione”. Ovcina ha aggiunto:

“Questo pezzo va a finire a Ranieri che da dieci anni non faceva più discografia ma tutt’altro. Fa questo pezzo e vince Sanremo e fu la sua fortuna, io ritengo fosse talmente bello e forte che anche se lo avesse cantato mia nonna stonata, avrebbe vinto”.

La moglie di Nazzaro ha proseguito, spiegando che il successo che ebbe Ranieri con Perdere l’amore fece sì che suo marito ci rimase molto male. Ed è qui che è giunta la dichiarazione su cui la Balivo ha voluto prendere le distanze. Ovcina, che di professione è una discografica, ha raccontato che un giorno si recò a trovare Ranieri mentre era a teatro, con il fine di proporgli du realizzare un duetto assieme a Gianni. Secondo la narrazione della donna, il cantante campano la fece cacciare, allertando addirittura la sicurezza:

“Gianni ci rimase malissimo. Un giorno vado in studio a vedere Ranieri, gli chiesi se gli andasse di fare un duetto, perché gli avrebbe fatto molto piacere. Lui chiamò la sicurezza e mi fece cacciare dal teatro”.

Caterina Balivo, captando che le dichiarazioni sono parse alquanto controverse, è rimasta di ghiaccio e ha subito sottolineato di discostarsi da quanto sentito a La volta buona, rimarcando che un cero tipo di affermazioni sono alquanto gravi: “Queste cose le stai dicendo tu, io non ero presente. Stai dicendo una cosa grave”.

Nada Ovcina non ha fatto una piega sostenendo che non c’è alcunché di cui preoccuparsi in quanto il suo racconto altro non fa che rendicontare un fatto realmente accaduto: “Certo, te le dico e le ripeto a chiunque, in qualsiasi momento, è la verità. Non ti prendi nessuna responsabilità. So che è una cosa pesante. Sono andata via subito dopo, scusandomi”.

Balivo, piuttosto imbarazzata, ha replicato: “Ci sono rimasta male, io adoro Ranieri”. “Anche io. Lo trovo un bravissimo artista, però non guarda in faccia a nessuno e fa bene a comportarsi così”, la chiosa della moglie di Nazzaro che è poi passata a ricordare che, in qualche modo, il marito fece pace con Perdere l’amore quando partecipò a Tale e Quale Show. Nel programma di Carlo Conti, in una performance, intonò proprio il celebre brano di Ranieri. “Almeno ha avuto quello soddisfazione. Aveva una grande amarezza, perché quel pezzo gli avrebbe permesso di tornare a grandi livelli, è una storia che gli è passata davanti e sarebbe stata importante“, ha concluso Ovcina.