La Volta Buona, Katia Ricciarelli gela la Balivo: “Come ti permetti?”

Venerdì, 22 settembre, è andata in onda una nuova puntata del talk show di Rai 1 condotto da Caterina Balivo, “La Volta Buona”, concludendo la sua seconda settimana di programmazione. La conduttrice ha avuto diversi ospiti in studio, come Giles Rocca, Pamela Camassa e Katia Ricciarelli. Quest’ultima ha concesso una lunga intervista alla Balivo, nel corso della quale ha ripercorso la sua infanzia difficile, la sua carriera, i suoi successi e le sue turbolenti relazioni amorose. A proposito della vita privata della cantante lirica, è stato inevitabile parlare della sua relazione con il tenore spagnolo Josè Maria Carreras.

Com’è noto, Katia Ricciarelli ha avuto una storia d’amore molto importante con Carreras, durata circa 13 anni. Per l’ex vippona quello con il tenore è stato un amore a prima vista. Vedendolo cantare “Il ballo in maschera”, Katia perse completamente la testa e al giorno d’oggi lo considera ancora come il grande amore della sua vita. Nel 1985, però, la relazione giunse al capolinea, dato che la Ricciarelli si era detta stufa di fare la “fidanzata eterna”. Dopo solo un anno, infatti, è poi convolata a nozze con Pippo Baudo,. Tuttavia, anche il matrimonio con lo storico conduttore non andrò a buon fine.

Ebbene, durante la puntata di “La Volta Buona“, la cantante è tornata a parlare del suo ex compagno, raccontando ancora una volta i motivi della loro rottura. “Ero stanca di fare l’eterna fidanzata”, ha raccontato Katia. A quel punto, Caterina Balivo le ha chiesto come mai hanno finito per non sposarsi. Prontamente, la Ricciarelli ha risposto specificando che lui era sposato. Da lì, la conduttrice ha pronunciato una clamorosa gaffe: “Ah, quindi tu eri l’amante? Non lo sapevo”.

La Ricciarelli, nota anche per il suo forte temperamento, non ha affatto gradito la frase e ha subito gelato la Balivo. “Ma come ti permetti? Io ero l’amore della sua vita”, ha risposto stizzita la cantante lirica. Caterina è rimasta un po’ interdetta e, prendendo la replica in maniera ironica, ha cercato di salvare la situazione. In effetti, Katia aveva già parlato di questa situazione dentro la Casa del Grande Fratello Vip, spiegando come Carreras avesse lasciato la moglie proprio per stare con lei. Ad ogni modo, nel giro di poco tempo, il video ha iniziato subito a fare il giro del web, suscitando la reazione divertita di tantissimi utenti.