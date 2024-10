La Volta Buona, gaffe su Marini: “Sembra la strega di Biancaneve”

Scivolone a La Volta Buona. Ma, si proceda con ordine. Nella puntata del talk andata in onda oggi, venerdì 18 ottobre, Caterina Balivo ha dedicato un grande spazio allo storico conduttore Mike Bongiorno. Il 21 e 22 ottobre, infatti, Rai 1 trasmetterà una miniserie televisiva dedicata al presentatore, “Mike“, con protagonista Claudio Gioè nei panni di Mike Bongiorno e Valentina Romani nel ruolo di sua moglie, Daniela Zuccoli. Per l’occasione, la Balivo si è collegata con la Festa del Cinema di Roma per parlare proprio con l’attore Claudio Gioè, il quale ha raccontato l’emozione e la pressione vissute nell’interpretare un personaggio così monumentale della televisione italiana.

Dopodiché, Caterina Balivo ha ricordato Mike Bongiorno invitando in studio alcuni ospiti legati alla sua carriera, tra cui le sue due ex vallette Miriana Trevisan e Susanna Messaggio, insieme alla signora Giuliana Longari, storica concorrente del quiz “Rischiatutto” degli anni ’70. In particolare, la signora Longari è nota per essere stata protagonista di una delle gaffe più famose di Bongiorno, conosciuta come “gaffe dell’uccello”. Prima, la Balivo ha mostrato un video risalente alla sua partecipazione a Rischiatutto, in cui appariva insieme al suo ex marito. Dopo aver visto la clip, la signora ha subito chiarita di essersi separata dall’uomo da molti anni.

Successivamente, è andato in onda un altro video dedicato a Mike, che si è concluso con una scena del Festival di Sanremo 1997, condotto insieme a Piero Chiambretti e Valeria Marini. Al rientro in studio, però, la signora Longari non si era accorta che il filmato fosse terminato e si è sentita chiaramente una sua frase riferita alla Marini: “Era ancora una bella donna, adesso sembra la strega di Biancaneve”.

“Siamo tornati in diretta, lo dico per lei sennò sembrava poco carino verso un’altra donna”, ha prontamente detto la Balivo per cercare di stemperare l’imbarazzante situazione. “Stavo spettegolando”, ha commentato la signora ridendo. Nonostante il tentativo della conduttrice di sviare l’attenzione, il commento di Giuliana Longari non è passato inosservato ai telespettatori, che si sono immediatamente sbizzarriti con i commenti sui social. Come reagirà Valeria Marini di fronte a questo fuori onda poco elegante nei suoi confronti? Non resta che attendere per scoprirlo.