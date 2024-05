Susanna Messaggio a Trevisan: “Parli come i cani”, Balivo sbotta

Oggi, martedì 28 maggio, è andata in onda una puntata speciale de La Volta Buona. Proprio due giorni fa, il 26 maggio, si celebrava il centenario della nascita di uno dei conduttori più influenti della televisione italiana: Mike Bongiorno. Per questo, Caterina Balivo ha voluto dedicare uno spazio importante della sua trasmissione per ricordare lo storico presentatore. Per l’occasione, in studio sono arrivate due tra le sue più note vallette: Susanna Messaggio e Miriana Trevisan.

Le due sono arrivate subito dopo il segmento dedicato alla commovente storia di Marley, il cane non vedente entrato a far parte della Protezione Civile. Per questo, prima di sedersi sul divano, la showgirl ha trovato un croccantino lasciato dagli ospiti precedenti. Al che, l’ha offerto alla collega, uscendosene con una battutaccia che ha lasciato tutti i presenti in studio perplessi: “Qua c’è questo per il cagnolino…Se lo vuoi mangiare tu che so che ti piacciono le cose dolci”. La Trevisan, scioccata, l’ha ringraziata imbarazzata, mentre la Balivo ha prontamente detto: “Ah beh partiamo subito così, ma fantastico”.

Ma, i paragoni con i cani non sono finiti qui. Miriana ha raccontato di quando, agli inizi della sua collaborazione con Mike Bongiorno, era sempre accompagnato dal suo amato cagnolino. La Messaggio ne ha nuovamente approfittato per fare un’altra uscita fuori luogo: “Parlavano la stessa lingua, lei e il cane. Bau!”.

Nel corso dell’intervista, sono poi proseguite le frecciatine tra le due. Mentre la Trevisan ricordava gli anni di lavori trascorsi al fianco di Mike, Susanna interrompeva commentando il caffè o parlandole sopra. Dopodiché, la Balivo ha menzionato una puntata storica di Milleluci con Mina e Raffaella Carrà risalente al 1974. “Io c’ero”, ha subito puntualizzato la Messaggio. “Io ero appena nata”, ha ribattuto Miriana, seguita dalla collega che ha replicato: “Beh, si vede che ho fatto più vite”.

Ad un certo punto, è intervenuta Elisa D’Ospina, la quale ha voluto chiedere a Susanna se fosse arrabbiata con Miriana per qualche motivo in particolare. “Il fatto del cane non hanno apprezzato, ma era una battuta”, ha spiegato la Balivo. “Si, quella battuta sul cane è stata un po’…Ma io ho lasciato stare…”, ha commentato la Trevisan, alla quale non era di certo sfuggita la battuta della showgirl. Quest’ultima, però, ha replicato chiarendo subito di non avere nulla contro la Trevisan: “Io voglio bene a Miriana senza problemi e allegria”.

Susanna Messaggio: l’aneddoto su Mike Bongiorno infuria la Balivo

Nel corso della puntata, Susanna Messaggio ha poi raccontato un aneddoto su Mike Bongiorno che ha stizzito parecchio la conduttrice, Caterina Balivo. Parlando della cosiddetta ironia del conduttore, la Messaggio ha ricordato:

Diceva prova ad alzarti in piedi…Per cosa? Quello che ti chiedeva lui…Diceva quanti buchi ha una donna nelle gambe? E io rimanevo un po’ così…Faceva questa gaffe che uno rimaneva così…

“Buchi? Come quelli che avevi nella tua testa…”, ha replicato la Balivo parecchio infastidita. Al che, è scattato un applauso da tutto il pubblico in studio e da Mirana Trevisan, che l’ha anche ringraziata.