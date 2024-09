La Volta Buona, Erra e Balivo vs Selvaggia: frecciatine a go-go

Oggi, lunedì 30 settembre, Rossella Erra è stata ospite di Caterina Balivo nel corso della nuova puntata de La Volta Buona. Nel corso dell’ospitata, l’ambasciatrice del popolo di Ballando con le Stelle ha avuto l’occasione per rispondere una volta per tutte alla battuta che Selvaggia Lucarelli le ha rivolto nel corso della puntata andata in onda sabato 28 settembre: una vera e propria frecciata, definita da alcuni anche vagamente razzista.

La brutta battuta di Selvaggia e la replica piccata di Rossella

“Brava Rossella, hai imparato il turco. Ora, prova con l’italiano” è stata la battuta che la Lucarelli ha riservato alla collega, Rossella Erra, dopo che quest’ultima, nel corso dell’ultima diretta di Ballando, ha cercato di intrattenere una breve conversazione con il concorrente turco, Furkan Palali.

In molti non hanno apprezzato particolarmente l’uscita della Lucarelli, definendola una vera e propria caduta di stile: stando alle opinioni degli utenti del web infatti, era particolarmente evidente il fatto che la giornalista stesse volutamente prendendo in giro la cadenza della giurata popolare, originaria di Portici.

Anche la stessa Rossella non è rimasta per nulla indifferente davanti a quella frase e oggi, nel corso della puntata de La Volta Buona, ha voluto tornare sull’argomento, lasciando anche trasparire cosa ne pensa della giurata e delle sue “maniere poco delicate” nei confronti dei suoi colleghi e non solo.

“Che battuta simpatica! L’italiano, in effetti, è una lingua difficile. Non ho voluto rispondere in quel momento perché non volevo rovinare quella prima puntata con una polemica. Poi, sai com’è, è facile imparare l’italiano, l’educazione è molto più difficile”, ha affermato Rossella, ospite di Caterina Balivo.

“Avrei chiuso anche lì la polemica, ma sul suo social ha caricato solo quello spezzone. Quello che mi è potuto arrivare sui miei social tra offese e insulti… lì io non ci sto più”, ha quindi continuato, ribadendo ancora una volta la gravità del gesto di Selvaggia nel ricondividere su tutti i suoi social quei pochi minuti della puntata contenenti la battuta incriminata.

In effetti, come ricordato dalla stessa Rossella e come in molti avranno visto nel corso della prima puntata di Ballando, sul momento la Erra aveva deciso di glissare al fine di evitare l’ennesima polemica. La giurata popolare però non aveva fatto i conti con i followers della Lucarelli e infatti, nei giorni seguenti la diretta, è stata sommersa da una vera e propria ondata di odio e insulti sui social, derivanti proprio da quella brutta battuta che in pochissimo tempo è diventata virale.

Un fatto che, naturalmente, ha scosso moltissimo Rossella che quindi, oggi e quindi a distanza di qualche giorno dall’accaduto, ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa e mettere la parola fine a questa brutta storia.

Caterina Balivo rincara la dose

A quel punto, la conduttrice ha sferrato il “colpo finale” chiedendo alla Erra di parlare dei suoi studi e del suo percorso professionale, al fine di esaltarne le competenze: “Ho fatto il liceo scientifico, mi sono laureata con 110 e lode, ho fatto la commercialista, la mediatrice e tra poco divento giornalista“.

Ma non è finita qui perché dopo l’elenco di Rossella, la Balivo ha esclamato: “Quindi stai per diventare giornalista, lei non lo è più“. Una vera e propria frecciatina nei confronti di Selvaggia Lucarelli che a questo punto, in molti si chiedono, se deciderà mai di replicare.