La Volta Buona, Delogu confessa: ‘debole per te’, c’entrano gli ex

L’ultima parte de La Volta Buona di lunedì 21 ottobre ha aperto le porte a una conduttrice romagnola molto apprezzata dal pubblico a casa e dal pubblico social. Si tratta di Andrea Delogu, showgirl notata dal grande Renzo Arbore, oggi alle prese con una nuova avventura televisiva, La Porta Magica, d’ora in poi in onda su Rai 2 dalle 17:00 alle 18:00. Dalla radio, alla musica, alla televisione tutta per sé: la showgirl romagnola continua a raccogliere esperienze e a ottenere successo, anche se, nella sua vita, ne ha dovute affrontare tante.

Da Caterina Balivo Andrea arriva di blu vestita e sorridente, proprio come noi abbiamo imparato a conoscerla. Conduttrice e conduttrice cominciano un lungo discorso che ha saputo toccare sia le corde del lavoro, sia quelle della vita, con riferimenti a fatti del passato, amori finiti e amori tuttora in corso…anche criticati. Dopo avere raccontato del sospettoso mazzo di fiori ricevuti a casa e in forma anonima (evento che per altro l’ha inquietata e non poco), la conduttrice di Rimini ha attraversato alcuni frammenti della sua vita, lasciando trapelare anche qualche forte emozione. Sapevate che la vocazione della conduzione la “deve”, in un certo senso, a Cristina D’Avena? Ma soprattutto, sapevate che gli ex fidanzati e il fidanzato attuale di Andrea hanno tutti un debole per Balivo? Sembra una barzelletta, ma è proprio così!

Andrea Delogu, critiche, amori: i fidanzati fan di Balivo

Prima di fidanzarsi con Luigi Bruno, suo attuale compagno, Andrea Delogu è stata sia sposata con l’attore Francesco Montanari, sia fidanzata con Andrea Mariano, tastierista dei Negramaro. Che cosa hanno in comune questi tre uomini che diverte, e in parte un po’ ingelosisce, Andrea? Caterina Balivo, ma in che senso? Nel salotto de La Volta Buona si svelano gli altarini e misto all’imbarazzo della conduttrice del talk si innesca un simpatico siparietto.

Infatti, pare che tutti gli uomini che hanno occupato un posto nel cuore di Delogu avessero un debole per Caterina.

Tutte le persone che mi accompagnano per un certo tempo mi dicono: ‘Ma quanto è bella Caterina‘ e altre cose che non posso dire a quest’ora […]

Non solo, perché Balivo riporta a galla un vecchio episodio quando, nel bel mezzo dell’intervista all’ex marito Francesco, arrivò in studio una telefonata non prevista: era Andrea, che chiamò perché “era gelosa” e voleva tenere sotto controllo la situazione. “Il mio ragazzo dice che sei una donna meravigliosa“, ammette Andrea, introducendo poi l’altro grande tema che la riguarda, ossia l’amore con un uomo molto più giovane di lei.

Tra una critica e un commento inappropriato, Delogu rimane una conduttrice carismatica e capace. Trasparente nel raccontare la sua vita, anche quella meno bella e più complessa, forse convince anche per quello, soprattutto per quello. Non importano le critiche, se alla fine c’è sincerità e ironia, e questo siparietto con Balivo ne è stata la dimostrazione.