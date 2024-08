Andrea Delogu, divorzio trauma: “Cos’ho vissuto e cos’è successo”

Correva l’anno 1982 quando il 23 maggio, a Coriano, in provincia di Rimini, nasceva Andrea Delogu. La sua vita è stata alquanto movimentata. Ha trascorso l’infanzia nella comunità di San Patrignano dove si sono conosciuti i suoi genitori. Poi il pallino per la tv e la sua tenacia l’hanno portata a lavorare per il piccolo schermo. Oggi è una conduttrice affermata, ha un fidanzato di cui è molto innamorata ed ha alle spalle un matrimonio andato in frantumi, quello con l’attore Francesco Montanari.

“Mi sento centrata e soprattutto concentrata. Pensavo che crescendo avrei avuto problemi nel presente, invece più divento grande e più sono contenta e sicura di me”, ha rivelato a 7-Sette (settimanale del Corriere della Sera). Nella lunga chiacchierata con il magazine ha spiegato che oggi è la donna che voleva essere grazie anche alle difficoltà affrontate e superate in passato: “È stato difficile, ho sofferto come un cane e probabilmente soffrirò ancora, ma sono contenta. La sofferenza va accettata”.

Andrea Delogu e la separazione dolorosa dall’ex marito Francesco Montanari

Delogu ha raccontato di aver trascorso un paio di anni molto difficili in cui non riusciva a vedere la luce in fondo al tunnel. Trattasi del periodo che è seguito alla separazione con l’ex marito Montanari. Con l’attore si è sposata nel 2016. La decisione di divorziare è arrivata circa quattro anni dopo, nel 2020. Una situazione che l’ha gettata nella confusione e che l’ha spinta a mettere in dubbio tutto:

“Quando ho divorziato ho avuto un altro periodo complicato. Sentivo di aver fallito, non sapevo che sarebbe stato del mio futuro perché quella finita era una storia in cui credevo. Per mesi ho dovuto capire chi fossi. È stato un percorso molto lungo, ho pianto tantissimo, sono stata giorni interi a guardare il soffitto, non sapevo più cosa mi piaceva. Mi ricordo ancora quando il papà di una mia amica, avevo 31 anni, mi disse “sei un po’ vecchia, chi ti prende più adesso”. Ero sola e le sue parole continuavano a rimbalzarmi in testa. Sembra che tu abbia una data di scadenza addosso solo perché sei donna”.

Come è riuscita a riemergere? Iniziando a guardarsi allo specchio e a darsi valore. Inoltre ha avuto un ruolo fondamentale l’analisi. Delogu ha spiegato che comprendere di avere bisogno di qualcun altro e di farsi aiutare non è una debolezza, ma un punto di forza per andare oltre gli ostacoli che la vita mette sul cammino di una persona. “La mia mente – ha dichiarato – ha bisogno di essere ascoltata e amata, perché non è vero che noi siamo pronti a tutto. Non dico che l’analisi ti può cambiare la vita, ma può modificare la percezione delle cose”.

Andrea Delogu e il rapporto con il suo corpo

La conduttrice ha anche ampiamente parlato del rapporto che ha con il suo corpo, ricordando che ha fatto per 11 anni karate e sottolineando che non si è mai domandata come doveva essere dal punto di vista estetico: “Adesso ho 42 anni, il mio corpo è cambiato, si trasforma ogni giorno e dirle che ora non ci sto attenta sarebbe una bugia. Quando capisco che il mio fisico sta sfuggendo, anche solo per una questione di ormoni, torno in carreggiata. Ho un po’ di cellulite: sono ingrassata, sono dimagrita. Non mi interessa, il mio corpo è bello per questo. Non è facile, però basta imparare a conoscersi”.

Quando parla di “cambiamento” Delogu si riferisce al fatto che si deve uscire dalla propria zona di confort e si deve accettare che il tempo scorre e inevitabilmente ogni persona è soggetta a mutare. Il corpo cambia, fa parte di un processo naturale: “Lo vedo sul mio corpo: le rughette, che ancora non sono rughe, o i pantaloni che non mi si chiudono. Mi sono approcciata alla filosofia di Monica Bellucci che in tutte le sue interviste dice: “Tu sei il cambiamento”. C’è una demonizzazione del crescere che è sbagliata. Ho fatto su me stessa un percorso di accettazione”.

La conduttrice ha raccontato che si sente più ‘appetibile’ ora rispetto a quando aveva un fisico più tonico. Motivo? Perché prima non si vedeva per quello che era: “Nn mi vedevo, usavo la mia bellezza senza rendermene conto. Ora mi vedo e mi vado bene così”.

Andrea Delogu, un figlio? “Se arriva sono felice”

Oggi sta benissimo, sia mentalmente sia fisicamente. Nonostante ciò in lei alberga ancora un poco il timore di ricadere nel cono d’ombra in cui è già piombata: “La mia paura è tornare in quel buco nero in cui non sapevo più che tipo di persona fossi. Questo timore mi ha spinta a dire, e a capire, quanto vorrei aiutare le persone che si sono trovate, almeno una volta nella vita, nella mia stessa situazione. Sembra una stupidata, però è anche la chiave di tanti miei progetti per l’oggi e per il futuro”.

E adesso? Come pensa che sarà tra una decina di anni? A questo punto Delogu evidenzia che spera di essere ancora innamorata (oggi ha una relazione con il modello Luigi Bruno). E una famiglia? Mai ci ha pensato? “Mi sento bene così. Con il mio ex marito avevamo pensato di allargare la famiglia, ma adesso le dico: se un giorno arriverà un figlio ne sarò felice, altrimenti va bene lo stesso. Senza fretta. Seguo quello che la natura e il destino decideranno per me”.