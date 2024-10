La Volta Buona, Corinne Cléry schietta, Balivo punge: ‘Caratterino!’

Il salotto de La Volta Buona di giovedì 31 ottobre 2024 si è riempito di ospiti interessanti. Dopo la parentesi riguardante l’amore e i tradimenti e dopo il monologo portato in diretta da Alda D’Eusanio, è entrata tra gli applausi del pubblico una vera e propria leggenda del cinema e della televisione. A varcare la soglia dello studio di Rai 1 Corinne Cléry, accolta da Caterina Balivo con grandissimo onore.

Il momento dell’intervista si è incentrato immediatamente sul noto gioco del “tengo o trito”, con Balivo intenta a mostrare alcuni volti cari all’attrice e ponendole la solita domanda: “Chi triti e chi tieni?”. Prima di arrivare a tutto questo, però, tra le due si è instaurata una chiacchierata inaspettata, improvvisa, ma del tutto naturale. “Succede tra donne“, ha commentato Balivo, assolutamente sorpresa nel sentire il racconto di Corinne e di vedere la lucidità nei suoi occhi.

Di che cosa hanno parlato? Del complicatissimo rapporto tra l’attrice e il figlio Alexandre, che, lo ha ammesso in diretta, non vede da sette anni. Una confessione del tutto spiazzante, che ha lasciato la conduttrice di stucco e, a giudicare dal suo sguardo, anche piuttosto incredula della situazione. “Ma in che senso non vedi tuo figlio da sette anni?” le ha chiesto senza esitare un attimo. “Non lo vedo da sette anni, abbiamo litigato di brutto“, ha commentato Corinne Cléry. Balivo rimane di stucco, quasi come se non riuscisse a comprendere bene questa situazione, per lei incredibile.

Balivo speranzosa, Corinne non vuole forzare le cose

Quello con il figlio Alexandre è un rapporto ormai quadi del tutto perso per Corinne. Pur abitando nella stessa città continuano a non vedersi e forse, quell’ultimo litigio, è stato talmente forte da allontanarli probabilmente per sempre. Caterina Balivo, però, una speranza ce l’ha e le dà anche un consiglio: “Ma perché non vai sotto casa sua?“, ma l’attrice francese non ne vuole sapere, dicendo di averlo già fatto in passato e di non volerlo più fare.

“Se lui non mi vuole vedere che devo fà?” – ha commentato Corinne con tono deciso, ma anche aggiunto:

Bisogna crescere; se tu tratti male tua madre poi le cose cambiano. Io l’ho perdonato, non sono neanche arrabbiata. Non ho più reazioni, non piango più, non ricordo più, ma il dolore è stato talmente allucinante: mi sono ammalata, mi sono curata…non do la colpa a nessuno, ma non me le voglio neanche prendere […] Non sono una mamma facilissima, lo capisco questo.

La delicatezza della situazione è tangibile, ma Balivo rimane speranzosa per questo rapporto madre-figlio. Dal canto suo, però, l’attrice non sembra esserlo troppo e lascia che le cose vadano come devono, senza forzature alcune e senza buonismi. “Se lui dovesse chiamarmi risponderei di parlarne insieme, ma bisogna farlo seriamente, non con quei toni, ma con amore”, ha dichiarato.

E al commento della conduttrice “A Natale siamo tutti più buoni, magari una telefonata”, Corinne risponde: “Cavolata!“. L’intervista si conclude con un “Mamma mia che caratterino!” di Balivo e l’applauso dello studio, tutto per Corinne.