Pierluigi Diaco in “clamorosa ascesa”: così frega il posto a Balivo

Brutte notizie per Caterina Balivo, mentre arriva una bella indiscrezione su Pierluigi Diaco. Sembra che quest’ultimo sia pronto a conquistare anche il primo pomeriggio di Rai 1. Giuseppe Candela su Dagospia fa sapere che proprio il nome del conduttore sia pole position per prendere il posto de La Volta Buona. Il programma TV della Rai non sta ottenendo i risultati sperati.

Infatti, i dati degli ascolti televisivi vedono la trasmissione condotta dalla Balivo in una situazione abbastanza complicata. Questo fa ipotizzare che una terza stagione del talk show non ci sarà. Dopo due anni di Serena Bortone alla conduzione e due di Caterina, era spuntato fuori il nome di Nunzia De Girolamo. Ma ecco che pare ci sia Diaco pronto a soffiare il posto alla Balivo nel primo pomeriggio di Rai 1. Candela fa sapere:

“Pierluigi Diaco, stimato a destra e legato da una storica amicizia alla Premier Meloni, non si ferma più. Il discusso giornalista conduce il programma geriatrico “Bella Mà” che sbarcherà nuovamente in prima serata con due speciali natalizi in onda su Rai2 e su Rai1 condurrà uno speciale Telethon. Andrà in onda su Rai1 con la volontà di restarci, sono già iniziate le manovre per la prossima stagione”

Detto ciò, il giornalista fa notare che i bassi ascolti televisivi registrati da La Volta Buona con Caterina Balivo avrebbero portato la TV di Stato a pensare di evitare una terza edizione. Come Alberto Dandolo ha fatto sapere sul settimanale Oggi, circola il nome della De Girolamo, ma qualcosa starebbe cambiando. Diaco sarebbe “in clamorosa ascesa”. Le fonti ben informate, svelano che, sebbene quest’anno non ce l’abbia fatta, l’anno prossimo il conduttore avrà l’opportunità di avere un suo spazio su Rai 1.

L’idea sarebbe appunto quella di posizionare Diaco nel primo pomeriggio di Rai 1, al posto de La Volta Buona di Caterina Balivo. Nel frattempo, Pierluigi continua a registrare su Rai 2 ascolti discreti con il suo Bella Ma’, dal lunedì al venerdì. Ora, per lui, oltre ad altri progetti come lo speciale di Telethon e due prime serate natalizie, ci sarebbero novità importanti in vista come sostituto della Balivo.

A Viale Mazzini starebbero, dunque, pensando di sostituire direttamente il programma, con un’altra trasmissione. Bisognerà capire cosa accadrà prossimamente e se ci saranno delle conferme ufficiali su questi eventuali cambiamenti per la prossima stagione televisiva di Rai 1. Nel frattempo, Caterina Balivo continua in questi mesi ad andare in onda con il suo programma, che presto lascerà libera questa fascia oraria.