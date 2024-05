La volta buona chiude, Balivo gelida: dubbi sul ritorno a settembre?

Si è conclusa oggi, venerdì 31 maggio, la prima stagione de La Volta Buona. Una stagione conclusa con la stessa tensione con cui è iniziata. Difatti, lo scorso settembre, la Balivo aveva inaugurato il programma rivelando di non aver ancora instaurato un bel rapporto con il suo gruppo di lavoro, auspicando ad un miglioramento nei mesi a venire. Ma, alla fine, pare che questa sintonia non sia mai sbocciata. Difatti, negli ultimi minuti della puntata andata in onda oggi, venerdì 31 maggio, ha ben pensato di lanciare una frecciatina ad uno dei suoi collaboratori.

Dopo essere tornato in studio da un collegamento fatto direttamente da Fregene, Fabrizio D’Alessio è stato bacchettato dal dietro le quinte sulla giusta posizione che avrebbe dovuto occupare sul divanetto in vista della telecamera. Al che, la Balivo si è particolarmente stizzita ed è sbottata dicendo: “Niente, 180 puntate non sono servite a niente, né per te né per tante altre persone, neanche per me”. Infine, ha ringraziato la Rai per la libertà offertale in questi mesi di lavoro. Tuttavia, nei saluti, non ha ridato appuntamento a settembre, chiudendo la puntata con un semplice: “Buona estate“.

Mi azzardo a dire che la scintilla con il gruppo autorale non è scoccata neanche dopo 180 puntate. Non è stata forse ancora #LaVoltaBuona. https://t.co/3V83fJI2Wv pic.twitter.com/Z0VIIMhWyB — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) May 31, 2024

Una frase precisa, che ha fatto pensare a molti ad una chiusura del talk, escludendo quindi una possibile seconda stagione. Ma, ecco che, poco dopo, la conduttrice è stata prontamente smentita. Difatti, nel frattempo, sul ledwalk è comparsa la scritta: “Ci vediamo a settembre”. Non solo, anche nei profili social ufficiale de La Volta Buona, ai telespettatori è stato dato appuntamento al prossimo settembre.

Dunque, sembra confermato il ritorno del programma su Rai 1. Ma, si può dire lo stesso di Caterina Balivo? Il saluto della presentatrice, infatti, ha scatenato diversi dubbi: c’è chi ritiene che, insoddisfatta del programma, abbia deciso di dedicarsi ad altri progetti, lasciando così il talk show. D’altro canto, altri ipotizzano che, invece, potrebbe essere la Rai ad avere l’intenzione di sostituirla.

Va notato che La Volta Buona non ha soddisfatto le aspettative dell’azienda, che mirava a migliorare gli ascolti in una fascia oraria molto competitiva. Tuttavia, nel corso di questi mesi, la trasmissione ha registrato una media di share del 14-15% di share, non superando i risultati ottenuti in precedenza da Serena Bortone nello stesso slot. Insomma, a questo punto, non resta che attendere per capire se Caterina Balivo sarà confermata o meno alla guida de La Volta Buona.