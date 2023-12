Caterina Balivo, ascolti deludenti: spunta il sostituto, retroscena

Pierluigi Diaco è oggi alla guida di Bella Mà, programma pomeridiano in onda su Rai 2 che lui stesso ha ideato. Per il conduttore, però, potrebbe esserci una “promozione” in vista, che lo porterebbe su Rai 1. A fargli spazio, secondo le ultime voci, sarebbe Caterina Balivo.

Pierluigi Diaco su Rai 1? L’indiscrezione

Stando a quanto riportato da Oggi dal giornalista Alberto Dandolo, la già citata promozione di Pierluigi Diaco dovrebbe arrivare il prossimo settembre. Il conduttore di Bella Mà andrebbe ad occupare la fascia pomeridiana che oggi appartiene alla Balivo, attualmente al timone de La Volta Buona “che fatica con gli ascolti“. Stando a quanto si legge, l’arrivo in questa fascia oraria, oggi di Balivo, rappresenterebbe il sogno di Diaco. Sembra, inoltre, che il conduttore abbia in mente una trasmissione contenitore per il pubblico over, in stile “tv dei ricordi”.

Rimane da capire se questa indiscrezione, che al momento è da prendere con le pinze, possa trovare conferma in un prossimo futuro. Caterina Balivo è tornata nella fascia oraria di Rai 1 in questa stagione televisiva, prendendo il posto di Serena Bortone e del suo Oggi è un altro giorno. Da capire, quindi, se Balivo possa o meno salutare la fascia del primo pomeriggio dopo solo un anno dal suo ritorno.

Pierluigi Diaco e la lite con Vira Carbone

Negli ultimi giorni è circolata la voce secondo cui tra Pierluigi Diaco e Vira Carbone ci sarebbe stata una lite durante una registrazione di Bella Mà. Vira sarebbe dovuta essere presente nella puntata del 7 dicembre, ma di lei non c’era stata traccia. I presunti retroscena avevano parlato in primis di un’esibizione non riuscita della Carbone, con quest’ultima che avrebbe quindi imposto il playback. L’atteggiamento non sarebbe piaciuto a Diaco, che avrebbe tirato fuori un disguido tra i due datato 2019. Sarebbe poi seguita una breve discussione, ma pare che il conduttore sia apparso infastidito anche quando Carbone sembra abbia interrotto l’altra ospite del programma, Luana Ravegnini. La situazione sarebbe quindi degenerata, con Carbone che avrebbe lasciato lo studio, rifiutandosi di firmare la liberatoria.

In seguito, Vira Carbone, intervistata da Fanpage.it, aveva negato l’accaduto: “Non c’è nessuna notizia, davvero. Se ero in puntata? Mi avete vista? Non c’ero. Non c’è stato proprio nulla, nessuna polemica“. Diaco, raggiunto da TvBlog, aveva invece offerto una versione differente: “Vira Carbone, per motivi a me sconosciuti, non ha firmato la liberatoria per la messa in onda. Non ho altro da aggiungere“. Secondo TvBlog, inoltre, tra i due non ci sarebbe stata alcuna lite, con Vira Carbone che si sarebbe rifiutata di firmare perché non soddisfatta della sua performance nella registrazione.