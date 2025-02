La volta buona cancellato? La decisione della Rai e i motivi della scelta

La volta buona di Caterina Balivo sarà confermato nel palinsesto di Rai Uno 2025/2026? Per i programmi in onda quotidianamente da settembre si possono già tracciare dei bilanci, nonostante la stagione non sia conclusa. E infatti per quel che riguarda la trasmissione in onda sull’ammiraglia della Tv di Stato dal lunedì al venerdì (dalle ore 14 alle ore 16), i piani alti di Viale Mazzini avrebbero già preso una decisione. Fino a qualche settimana fa, Caterina Balivo era in bilico. I dati di ascolto non erano per nulla rosei e si faticava a dare un’identità al prodotto. Di recente invece si è trovata la quadra: stop alla cronaca nera e introduzione della slot ‘salotto’ per discutere di temi ‘pop’ legati all’intrattenimento e ai vip. Una formula che sta pagando. A testimonianza di ciò, c’è stata la risposta più che positiva del pubblico.

LVB ha uno share medio totale da inizio stagione del 15% circa. Di per sé non un dato entusiasmante. Va però scomposto e letto per l’evoluzione che ha avuto. Come poc’anzi accennato, i primi mesi di messa in onda del programma hanno partorito ascolti sotto le aspettative. Da dicembre ad oggi invece c’è stato un netto miglioramento. Addirittura la Balivo da settimane non è raro che chiuda sopra il 20%. Tutto oro colato anche per Il Paradiso delle signore che può sfruttare un ottimo traino.

La volta buona confermato e la staffetta con Bianca Guaccero

Alla luce di tale trend di netto miglioramento, come riferisce TvBlog, la Rai avrebbe deciso di confermare la trasmissione di Caterina Balivo anche per la prossima stagione. Novità in arrivo, invece, per quel che riguarda il pomeriggio estivo di della rete ammiraglia. Questo almeno è ciò che assicura il magazine Oggi che fa sapere che, quando La volta buona andrà in vacanza, dovrebbe essere sostituita da un nuovo show che dovrebbe essere affidato a Bianca Guaccero, fresca di vittoria a Ballando con le Stelle e fresca della conduzione di PrimaFestival.

“Oggi è in grado di anticiparvi che la talentuosa attrice pugliese realizzerà il suo più grande desiderio: tornare a condurre un programma tutto suo. Bianca andrà in onda quotidianamente per tutta la prossima estate, dopo il Tg1 delle 13.30”, si legge sul magazine. Dunque si prospetta una staffetta Balivo-Guaccero, con quest’ultima che subentrerà nel periodo caldo, mentre la prima tornerà in onda con LVB a partire da settembre 2025.