La Volta Buona, Balivo stuzzica Magalli: poi nomina Adriana Volpe

Oggi, martedì 12 novembre, su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata de La Volta Buona. La prima parte del programma è stata dedicata al ricordo della leggendaria Raffaela Carrà, con Caterina Balivo che ha invitato nel suo salotto diversi personaggi dello spettacolo che hanno avuto modo di conoscere la diva o di lavorare al suo fianco. Tra questi, troviamo il giudice di Ballando con le Stelle Fabio Canino, Laura Freddi e Giancarlo Magalli. Ebbene, quest’ultimo è stato accolto in modo piuttosto frizzante, punzecchiandolo spesso tra battute e risate.

Giancarlo Magalli a La Volta Buona: le battute della Balivo

Appena Magalli ha fatto il suo ingresso in studio, la Balivo non ha perso tempo e ha subito tirato in ballo la storica faida con Adriana Volpe. Com’è noto, i due se ne sono dette di tutti i colori per anni, arrivando addirittura in tribunale. Di recente, però, dopo la vittoria legale di Adriana, hanno finalmente fatto pace, rilasciando persino un’intervista insieme a Verissimo. “Entri senza ballare, Magalli, ora che hai fatto pace pure con Adriana Volpe”, ha scherzato la Balivo, senza lasciargli il tempo di dire neanche una parola.

Al che, Magalli è scoppiato a ridere e ha subito ribattuto alla ‘padrona di casa’ con una frecciatina: “Tu però devi fare pace con la danza perché non è proprio il pane tuo diciamo”. La Balivo ha colto l’ironia della battuta e ha replicato citando la sua partecipazione come co-conduttrice del GialappaShow insieme al Mago Forest: “Ma scusa ho anche ballato con Mago Forest…Non mi hai visto?”. Magalli, però, ha risposto stizzito che, piuttosto, dovrebbe ballare con il Mago Zurlì.

Il botta e risposta, però, non è finito qui. Mentre parlavano della storica carriera di Raffaella Carrà, Caterina Balivo ha fatto un’insinuazione riguardo Magalli. “Su Pronto Raffaella è scoppiato un caso perchè dicono che hai visto fare il gioco dei fagioli a Cesara Buonamici”, sono state le parole della conduttrice riportate da LaNostraTv. “Io l’ho visto in alcuni negozi là. Il gioco di Cesara Buonamici? L’avranno visto pure loro negli Stati Uniti, ma io non ho visto il loro. In America lo facevano da sempre”, ha risposto Magalli senza peli sulla lingua.