La Volta Buona, Balivo cancellata o confermata nel 2026/2027? Ecco cosa ha deciso la Rai e i motivi

Ci si avvia verso il finale della stagione televisiva ed è già tempo di pensare ai prossimi palinsesti, quelli dell’offerta 2026/2027. I dirigenti delle grandi emittenti sono già al lavoro per capire quali programmi confermare e quali archiviare. Per quel che riguarda La Volta Buona, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, sarebbe già stata presa una decisione. Questo almeno è ciò che scrive BubinoBlog, portale specialistico di retroscena del piccolo schermo. Da quanto risulta, Caterina Balivo può dormire sonni tranquilli: i piani alti del servizio pubblico l’avrebbero confermata alla guida dello show anche per il prossimo anno.

La Volta Buona, trend positivo per Caterina Balivo e riconferma: l’indiscrezione

A convincere la Rai ad affidare il pomeriggio dell’ammiraglia nuovamente alla conduttrice campana ci sono i buoni dati relativi agli ascolti tv. Nell’ultimo periodo La Volta Buona riesce a intrattenere in media ogni giorno circa 1,6/1,7 milioni di telespettatori. Numeri non da urlo, ma nemmeno da buttare, considerando anche com’era partita nel 2023 l’avventura del programma. Allora Balivo, tra mille polemiche, fu chiamata a sostituire Serena Bortone (il defenestramento della giornalista sembrò più un caso politico che di merito). Venne chiuso l’ottimo Oggi è un altro giorno, per fare spazio proprio alla novità La Volta Buona che non ingranò per nulla bene, raccogliendo risultati peggiori del talk precedente.

E infatti la Rai, a fine stagione 2023/2024, pensò seriamente di non riproporre il programma della Balivo. Dopo un’attenta analisi, venne invece deciso di dare un’altra opportunità al progetto, che fu confermato. Una scelta che tutto sommato si è rivelata positiva in quanto già lo scorso anno il talk show è riuscito a risollevarsi un poco. Un trend che ha spinto la dirigenza a confermarlo anche nel 2025/2026.

Nella stagione in corso c’è stato un ulteriore segnale di miglioramento. Inoltre il format ha trovato un equilibrio editoriale solido e una dimensione convincente. La scelta di proporre la quarta stagione non arriva quindi come un fulmine a ciel sereno. Anzi è un atto piuttosto scontato. La Volta Buona, salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, dovrebbe tornare in onda il 7 settembre 2026. O forse una settimana dopo.