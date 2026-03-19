Andreas Muller bacchettato, la giusta ramanzina di Balivo e la reazione del ballerino

Caterina Balivo ha bacchettato Andreas Muller a La Volta Buona. Il danzatore è stato ospite del programma di Rai1, parlando degli haters che lo bersagliano. Ha anche rivelato che spesso, nel mirino degli odiatori del web, finiscono le sue figlie, le gemelle di due anni Ginevra e Penelope, avute con la moglie Veronica Peparini. Ed è su questo punto che la conduttrice campana ha avuto giustamente da ridire. Naturalmente non perché ha sposato le posizioni degli haters, che sciocchi sono e sciocchi rimangono, ma perché ha ricordato al ballerino che forse sarebbe il caso di non esporre sui social i bimbi piccoli, visto i tempi che corrono.

La Volta Buona: Andreas Muller bacchettato da Caterina Balivo

L’ex volto di Amici di Maria De Filippi ha spiegato che è sempre stato consapevole che nell’esporsi sui social si diventa automaticamente ‘carne da macello’ dei giudizi altrui, compresi quelli degli odiatori. “Però ci deve essere un limite”, ha chiosato, ricordando che per circa un decennio, cioè prima di diventare padre, non ha mai risposto a chi gli ha rivolto insulti e commenti ingenerosi. Ha cambiato atteggiamento dopo la nascita di Penelope e Ginevra.

“Da quando sono papà mi sono sentito più libero – ha raccontato -. Mi hanno dato di tutto, che ho vinto Amici grazie a Veronica, che lavoro perché sto con lei, che le mie bambine sono brutte… non mi aspettavo gli insulti da parte di mamme su altri bambini che potrebbero essere loro figli”. Dopo aver ascoltato la testimonianza dell’ospite, Balivo gli ha mosso un appunto.

“Una cosa che mi sento di dirvi è non mostrate più le bambine”, ha dichiarato la padrona di casa del programma. Un ragionamento tanto semplice quanto logico. In un mondo perfetto non esisterebbe l’odio, non ci sarebbero nefandezze e tutte le persone sarebbero rispettose verso il prossimo. Visto che si sa che in realtà il mondo, soprattutto quello virtuale, non è affatto un luogo idilliaco, forse sarebbe meglio prevenire piuttosto che curare. Sarebbe cioè più opportuno che i bimbi piccoli e in generale i minorenni non venissero esposti.

“La gente parla e sono persone cattive. È pesante vedere e leggere questi commenti”, ha concluso Balivo. E come ha reagito Muller a queste parole? Con intelligenza. “Era un momento della mia vita che lo facevo con ingenuità e naturalezza. Mi sono accorto che invece è pieno di stupidi”, ha osservato. Infine ha sottolineato che da quando ha abbracciato la paternità ha rivisto le priorità della sua vita.

Andreas Muller e le sue nuove priorità

Ora, prima di tutto e tutti, arrivano le sue gemelle. “Con la nascita di Ginevra e Penelope sono tornato con i piedi per terra e vivo più serenamente”, ha confidato il danzatore. Con Veronica Peparini tutto fila liscio. Andreas ha confessato che nelle loro due famiglie d’origine tutti hanno accolto bene la loro relazione, nonostante la differenza d’età. “All’inizio un po’ di paure, ma sono stato fortunato perché non ho mai avuto genitori che hanno bloccato o impedito le mie emozioni”, ha concluso il ballerino.