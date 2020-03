La vita promessa 3: le novità sulla terza stagione

La vita promessa 3: ci sarà la terza stagione?

Anche la seconda stagione de La vita promessa si è conclusa e in molti già si chiedono se ci sarà o meno la terza serie. Al momento non ci sono comunicazioni in merito. Non sappiamo quindi se rivedremo Luisa Ranieri nei panni di Carmela. Sicuramente tanti telespettatori vorrebbero continuare a vedere sul piccolo schermo le avventure di Carmela e della sua famiglia. I dati di ascolto fanno ben sperare, già dalla prima stagione lo share ha registrato ottimi risultati, rimanendo costante al 19% nella seconda. Sappiamo che questo è uno degli elementi fondamentali per la conferma di una nuova serie.

La vita promessa 3: le parole di Ricky Tognazzi

Se si curiosa sul profilo Twitter di Ricky Tognazzi, regista de La vita promessa, si può leggere: “Speriamo ne La vita promessa 3… Non si sa mai! Per adesso accontentiamoci… Non perdete l’ultima puntata de La vita promessa 2“. Nel tweet di Tognazzi non si esclude una terza stagione della serie televisiva. A chi gli chiede se ci sarà un’altra serie risponde: “chi può dirlo?“, lasciando quindi uno spiraglio di possibilità. Ad un’altra telespettatrice che ama La vita promessa e che sottolinea che la fiction meriterebbe una terza stagione il regista dice: “mai dire mai“. Insomma, tutte parole che ci permettono di dire che La vita promessa 3 non è esclusa. Ovviamente finché non ci sarà una conferma ufficiale non possiamo averne la certezza.

La vita promessa 3: le repliche delle prime due stagioni

Molti commenti di apprezzamento e molti telespettatori che chiedono a gran voce la terza stagione della fiction con Luisa Ranieri e Francesco Arca. In attesa di sapere se ci sarà La vita promessa 3, sarà possibile rivedere le prime due stagioni in qualsiasi momento su Rai Play. Noi di Gossip e Tv vi terremo aggiornati.