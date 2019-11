La vita promessa 2 con Luisa Ranieri e Arca si farà: prime anticipazioni

La vita promessa 2 anticipazioni, quando va in onda

Questa si che è una grande notizia: La vita promessa tornerà con una seconda stagione! E a darne conferma è stata proprio Simona Izzo che con suo marito, Ricky Tognazzi, ne dirige la regia. La miniserie televisiva è piaciuta così tanto agli italiani che quando la prima stagione terminò tutti espressero il desiderio di poterne avere un continuo. La storia della coraggiosa Donna Carmela e della sua famiglia ha rapito gli spettatori che ora, giustamente, si domandano: lei e i suoi ragazzi riusciranno a ritrovare un po’ di pace?

Il grande coraggio di Donna Carmela, la protagonista assoluta de La vita promessa

Eh si, perché Carmela è scappata dalla Sicilia con i suoi figli e si è trasferita in America. Lì ha iniziato una nuova vita, si è cercata un lavoro ed ha cresciuto i suoi bambini in maniera dignitosa. Anche se, qualche difficoltà c’è stata. I suoi ragazzi, tutti così diversi tra di loro, hanno scelto di intraprendere vie differenti e lei si è presa cura di Rocco, il più problematico, ed ha cercato di dare anche a lui una famiglia tutta sua. Le cose, però, non sono andate proprio come Donna Carmela sognava. Anzi, si sono complicate ancor di più. Però lei si è alzata le maniche e con il buon senso, che mai le è venuto a mancare, è riuscita a risolvere tutto. Per questa signora coraggiosa è poi arrivato l’amore, a cui non si è mai abbandonata del tutto, e pure un terribile attacco di cuore. Il motivo? L’uomo per cui è scappata dalla Sicilia, è approdato a New York con lo stesso obbiettivo di sempre: possederla.

La vita promessa 2, parla Simona Izzo: “Sarà ancora più forte”

Ma quale saranno le nuove avventure di Donna Carmela? La vedremo finalmente felice e contenta? A darci qualche anticipazione è stata Simona Izzo attraverso un’intervista a Nuovo TV. “Insieme a mio marito Ricky Tognazzi sto lavorando a La vita promessa 2 con Luisa Ranieri e Francesco Arca. La prima serie ha avuto un grandissimo successo e il pubblico ci ha spinto a farne una seconda, che andrà in onda a gennaio su Rai Uno”, ha annunciato trionfante e poi ha svelato: “Sarà ancora più forte della precedente: si svolgerà a cavallo tra gli anni Trenta e Quaranta in America, dove Donna Carmela dovrà tenere a bada i suoi figli, che ormai sono entrati nel mondo del business statunitense”.

La Vita Promessa: dove rivedere la prima stagione

Se volete rinfrescare la vostra memoria e guardare ancora una volta la prima stagione de La Vita Promessa, trovate i 4 intensi episodi su Raiplay.it!