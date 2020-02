La vita promessa 2, anticipazioni: parla Luisa Ranieri

La fortunata fiction di Rai Uno ‘La vita promessa’, torna con tre nuovi eipiodi: l’intervista di Luisa Ranieri e la trama della seconda stagione

Tutto pronto per il ritorno su Rai1 di La vita promessa. Dopo la prima brillante stagione, nuovi capitoli per la fiction della saga dei Rizzo, famiglia siciliana con a capo Carmela, espatriata negli Stati Uniti d’America. Naturalmente ritroveremo nei panni della protagonista Luisa Ranieri che ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attrice assicura che Carmela arriverà di nuovo sul piccolo schermo con i suoi tratti salienti: volitiva, tenace e coraggiosa, ma anche mamma premurosa. La serie vedrà tre nuovi episodi e decollerà in prima serata domenica 23 febbraio, sulla rete ammiraglia del servizio pubblico.

Terza stagione? “Finisce, stavolta finisce!”

“Per me era finita dopo le prime quattro puntate, e, confesso, ho fatto fatica a ritrovare il personaggio di Carmela che avevo lasciato. Ogni volta che finisco un film, io rimuovo. Avevo completamente azzerato quell’avventura”, dichiara Luisa. Un’eventuale terza stagione? “La cosa importante è che l’abbiamo salutata ( in riferimento a Carmela) con questa seconda stagione e le abbiamo dato la sua emancipazione e la sua dignità. Finisce, stavolta finisce! Mi auguro che finisca“.

Trama de La vita promessa 2

Nei tre nuovi episodi della fiction, i telespettatori saranno catapultati tra gli anni ‘30 e ‘40, a New York. La famiglia Rizzo riappare in una nuova abitazione e in un nuovo ristorante nel celebre quartiere della Grande Mela, Little Italy. Carmela sarà come al solito il baluardo della narrazzione. Le orbiteranno attorno il figlio Rocco (Emilio Fallarino), menomato da Vincenzo Spanò (Francesco Arca). Rosa (Miriam Dalmazio), che ha perso il marito Michele, si è traferita da Carlo Ragusa (Antonio Monsellato). Ex compagni di lotte, tra i due non scatta però la scintilla.

Anticipazioni del La vita promessa 2

Ritroveremo anche Maria (Francesca Di Maggio) e Alfio (Primo Reggiani), freschi di nozze. E ancora, ecco Alfredo (Vittorio Magazzù), innamorato di una facoltosa statunitense, Sharon (Miriam Cappa). C’è poi Antonio (Giuseppe Spata), che dopo la reclusione di due anni, per via della sparatoria con Spanò, ha trovato da vivere facendo il croupier in una sala giochi mafiosa. Carmela non si scorda di mister Ferri (Thomas Trabacchi), rientrato in Germania per affari dopo che aveva proposto alla donna di convolare a nozze. Lei, non pronta, rifiutò. Intanto la vita di Carmela viene sconvolta da due eventi: Rocco fugge di casa dopo l’ennesima lite tra Rosa e Carmela e Spanò (ancora vivo dopo essere rimasto gravemente ferito) fugge dal carcere e vuole vendetta. Tutti vanno in cerca di Rocco e dalla Germania torna anche mister Ferri che ha preso sotto la sua ala protettrice una famiglia ebrea in tempo di nazismo. Tra Carmela e Ferri è di nuovo amore.