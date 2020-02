La vita promessa 2 su Rai Uno: quando va in onda e anticipazioni

Quando va in onda La vita promessa 2? La nuova stagione della serie tv in arrivo su Rai Uno

Quando va in onda La vita promessa 2? La data d’inizio della nuova stagione potrebbe essere più vicina di quanto immaginiate, infatti non mancano le anticipazioni sulla seconda stagione. Francesco Arca e tutto il cast de La vita promessa 2 tornerà su Rai Uno a farvi compagnia nelle serate di domenica. A partire da quando? Ebbene, inizialmente le nuove puntate della serie televisiva erano in programma a partire dal 2 febbraio, ma ci sono stati cambiamenti nel palinsesto e la Rai ha deciso di collocare in quel giorno un’altra nuova fiction, Come una madre. La data d’inizio de La vita promessa 2 è quindi slittata e i fan sono in attesa della nuova data di messa in onda.

La vita promessa 2 data d’inizio e anticipazioni: Spanò non è morto

Al momento però non c’è una data d’inizio confermata. Voci di corridoio vorrebbero l’inizio della seconda stagione de La vita promessa fissato al 23 febbraio, ma non c’è ancora conferma da parte di Rai Uno. Bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire quando andrà in onda, ma non mancano le anticipazioni su La vita promessa 2. Cosa succederà nelle nuove puntate? Le disavventure di Carmela purtroppo non sono ancora giunte al termine. Nella seconda stagione scopriremo che Spanò non è morto e dunque potrebbe tornare a tormentare la vita della famiglia di Carmela. Antonio non ha ucciso Spanò e la trama de La vita promessa 2 rivela che l’uomo sarà ancora alla ricerca di vendetta. Proprio quando Carmela e i suoi figli sembravano aver ritrovato la felicità, la dura crisi economica del 1929 si abbatterà su di loro.

La vita promessa 2 trama, tutte le anticipazioni sulle nuove puntate

La famiglia Carrizzo affronterà uno dei momenti più duri, Alfredo dovrà affrontare non poche difficoltà a causa della crisi e anche Mr. Ferri dovrà fare i conti con questo complicato momento storico. Cos’altro aggiungono le anticipazioni? Nella comunità di migranti italiani ci saranno dei tumulti, che coinvolgeranno anche Carmela.