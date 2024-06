La vita in diretta sostituisce Italia sì ma senza Matano: chi conduce

Italia Sì, programma del sabato pomeriggio di Rai Uno in onda contro la concorrenza di canale Cinque rappresentata da Verissimo, ha chiuso i battenti e non li riaprirà. Dopo sei stagioni, salvo ripensamenti alquanto improbabili dell’ultimo minuto, la trasmissione di Marco Liorni sarà archiviata per sempre. Chi andrà ad occupare quella casella? TvBlog ha rivelato che La vita in diretta, oltre a tornare a settembre con i classici appuntamenti dal lunedì al venerdì, è stata scelta anche per rimpiazzare Italia Sì. Dunque il talk show sarà trasmesso sei giorni su sette (rifiaterà soltanto la domenica). Attenzione, però: non ci sarà Alberto Matano a dirigere la puntata nel giorno pre festivo.

Il giornalista sarà al timone del programma dal lunedì al venerdì. Il sabato, secondo quanto appreso da TvBlog, lascerà spazio alla giornalista del Tg1 Emma D’Aquino. Sarà lei ad affrontare nella prossima stagione Verissimo di Silvia Toffanin. Anche perché Matano dovrebbe essere pure riconfermato nel cast fisso di Ballando con le Stelle, in onda al sabato sera in diretta su Rai Uno (tra l’altro nella prossima stagione la ‘creatura’ di Milly Carlucci aprirà i battenti a settembre avendo conquistato due puntate in più rispetto alla scorsa stagione. Quindi Matano, anche se avesse voluto, sarebbe stato già impegnato nel giorno pre festivo).

La ‘costola’ de La vita in diretta andrà in onda dalle 17 alle 18.45, la stessa fascia oraria di Italia Sì. La trasmissione manterrà la sua classica impostazione anche al sabato. Dunque, largo alle notizie del giorno e a un po’ di costume. D’altra parte il rodaggio a un simile esperimento è stato effettuato lo scorso anno. All’inizio della stagione televisiva 2023/2024, Matano andò in onda anche al sabato pomeriggio per lasciare poi il posto a Liorni con Italia Sì. Ora invece la Rai ha deciso di mandare definitivamente in soffitta quest’ultimo programma, che stava boccheggiando sul fronte ascolti, e piazzare La vita in diretta al sabato per tutta la stagione. E ci sarà Emma D’Aquino a far compagnia agli utenti. Buona fortuna!