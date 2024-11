La Vita in Diretta, reunion tra Pellegrini e Magnini: Carlucci punge

Sabato, 9 novembre, Rai 1 trasmetterà una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Quest’edizione dello show sta riscuotendo un grande successo sia negli ascolti che nelle interazioni social, riuscendo persino a superare l’invincibile Maria De Filippi e il suo Tu si que vales. Parte del merito va senz’altro al cast straordinario che Milly Carlucci ha saputo radunare, includendo volti noti e personalità di spicco del mondo dello spettacolo. Durante la diretta de La Vita in Diretta di giovedì, 7 novembre, Alberto Matano si è collegato con lo studio di Ballando con le Stelle per parlare con la Carlucci delle anticipazioni della prossima puntata.

Tuttavia, nel collegamento sono apparsi inizialmente, per errore, Angelo Madonia e Federica Pellegrini, intenti a provare la coreografia per l’esibizione di sabato. Fin qui nulla di strano, se non fosse che tra gli opinionisti presenti nello studio de La Vita in Diretta c’era anche l’ex fidanzato della Pellegrini, Filippo Magnini. L’ex nuotatore certamente non si aspettava di rivedere l’ex compagna sullo schermo, creando così un momento piuttosto imbarazzante.

A quel punto, Federica ha subito salutato tutti con un cenno della mano e si è allontanata rapidamente dall’inquadratura, lasciando spazio a Milly Carlucci. “Eccomi, stavamo provando. Federica ha anche dei colleghi al tavolo”, ha detto la Carlucci, facendo probabilmente riferimento a Filippo Magnini. Una battuta pungente, che ha fatto ridere Matano mentre la Pellegrini si dileguava sullo sfondo. Ad ogni modo, il conduttore ha poi subito argomento, concentrandosi su Ballando con le Stelle, parlando dell’infortunio di Sonia Bruganelli e del primo bacio pubblico della coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice.

Federica Pellegrini e Filippo Magnini: la loro storia

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è iniziata nel 2011 a Shangai. All’epoca, l’ex nuotatrice era legata a Luca Marin, che lasciò proprio per Magnini. I due si separarono per la prima volta nel 2013, per poi chiudere definitivamente nel 2017. Poco dopo, Federica iniziò una relazione con il suo allenatore, Matteo Giunta, cugino di Magnini. A quanto pare, Filippo non ha mai preso bene questa situazione. Infatti, nonostante abbia ormai formato una famiglia con Giorgia Palmas, i rapporti con il cugino si sono interrotti, tanto che non ha neanche partecipato al matrimonio tra Federica e Matteo nel 2022.