La Vita in Diretta, Rettore: “Un duetto con Bertè? È troppo vecchia”

Oggi, lunedì 13 gennaio, è iniziata una nuova settimana de La Vita in Diretta. Dopo aver trattato i temi principali dell’attualità, Alberto Matano ha dedicato un segmento ad argomenti di spettacolo e al nuovo show di Rai 1, “Ora o mai più”, che ha debuttato lo scorso sabato, 11 gennaio, in prima serata. Nel suo studio, il giornalista ha accolto diversi ospiti, tra cui Lino Guanciale, Mauro Coruzzi e Donatella Rettore. La cantante è stata invitata per parlare della sua partecipazione al programma condotto da Marco Liorni e per presentare il suo nuovo album, “Antidiva Putiferio”, che include le sue ultime hit, come “Chimica”, presentata a Sanremo 2022 insieme a Ditonellapiaga.

Ad un certo punto, parlando del caratterino di Donatella Rettore, l’opinionista Roberto Alessi ha detto: “Tu hai una costellazione di querelle. Io c’ho comprato un monolocale con la Rettore quando litigava con Loredana Bertè”. “Ma non abbiamo mai litigato!”, ha prontamente risposto la cantante. “Lei ci guarda, cosa le vogliamo dire?”, ha incalzato Matano. “Ciao, mille baci. Lei ce li rimanda con qualche frecciatina”, ha insinuato la Rettore.

Da lì, Donatella ha lanciato una piccata stoccata alla collega:

Io non ho mai sentito Loredana parlare bene di me. Io invece le ho sempre proposto duetti. L’ho sentita dire da Simona Ventura che ‘Splendido Splendente’ fa schifo. Io non ho mai litigato, è sempre stata lei. Fare ora un duetto con lei? No, adesso sono io che non voglio, è troppo vecchia. Lei si ama, è pazza di sé, che canti per sé.

Insomma, anche questa volta, la Rettore non le ha mandate a dire. Ma, d’altronde, non ha mai nascosto la sua opinione su Loredana Bertè. Pochi mesi fa, in un’intervista a Repubblica, aveva raccontato che l’ultima volta che si erano incontrate era stato nel 2022, ma Loredana sarebbe scappata senza salutarla. Inoltre, la cantante aveva spiegato che l’unica vera discussione tra loro sarebbe avvenuta a Saint Vincent e riguardava la sorella di Loredana, Mia Martini.

“Quella è stata la cattiveria di un giornalista, per fomentare la rivalità, inventò che avevo detto che Bertè portava iella come la sorella”, aveva rivelato la voce di “Chimica”. A questo punto, la Bertè risponderà alle dichiarazioni rilasciate dalla virale a La Vita in Diretta o preferirà rimanere in silenzio? Non resta che attendere per scoprirlo.