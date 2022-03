Rettore: “Loredana Bertè quando mi incontra si gira dall’altra parte”

Per anni si è parlato di una presunta rivalità tra Donatella Rettore e Loredana Bertè. Entrambe icone degli anni Settanta e Ottanta della musica italiana, sono tra le cantanti più amate del Belpaese. Passa il tempo ma il loro stile, il loro timbro, è inconfondibile.

Ma c’è davvero dell’astio tra le due? Silvia Toffanin ha provato ad indagare a Verissimo, dove ha accolto la Rettore reduce dalla fortunata esperienza al Festival di Sanremo 2022. La sua Chimica, cantata insieme a Ditonellapiaga, è una delle canzoni più ascoltate e apprezzate dell’ultima edizione della kermesse musicale.

A Verissimo Donatella Rettore ha precisato di non avere alcun problema con Loredana Bertè e che è stata lei a creare questa sorta di rivalità:

“L’ha inventata lei, poi ci ha creduto talmente tanto che è diventata realtà. Da parte mia non mi sento assolutamente in competizione. Anzi, se lei vuole, possiamo fare pure un duetto. Io sono disponibilissima”

Donatella Rettore ha confermato di non avere alcun rapporto con Loredana Bertè:

“Non c’incontriamo mai e quando succede lei si gira dall’altra parte. Pazienza”

Come replicherà la sorella di Mia Martini a queste dichiarazioni? In passato Loredana Bertè ha querelato Donatella Rettore per alcune sue affermazioni. Giudizi taglienti che non sono proprio andati giù alla star calabrese. Le due però non sono mai arrivate davanti al giudice anche se da allora i rapporti sono rimasti praticamente inesistenti.

Le scuse di Donatella Rettore

Di recente Donatella Rettore ha chiesto pubblicamente scusa ad Achille Lauro ed Emma Marrone per alcune sue parole travisate. L’artista ha ammesso di apprezzare molto i due colleghi più giovani e che spera di poter far presto un duetto con entrambi.

Né Lauro né Emma hanno mai risposto pubblicamente alla Rettore. La Marrone è tra l’altro molto amica di Loredana Bertè, con la quale ha inciso la canzone Che sogno incredibile, tra le hit estive del 2021. A Verissimo Donatella ha inoltre assicurato che non c’è stato alcuni litigio con Ditonellapiaga.

Per settimane si è parlato di discussioni e incomprensioni dietro le quinte del teatro Ariston ma Donatella Rettore ha tranquillizzato tutti: con Margherita Carducci – questo il vero nome della cantautrice – è sempre filato tutto liscio. A volere fortemente questo duetto è stato tra l’altro Amadeus, che per il terzo anno consecutivo ha messo in mostra le sue competenze musicali.