La Vita in Diretta, retroscena sui Ferragnez: la retromarcia di Chiara

Nuova giornata, nuovo scoop su Chiara Ferragni e Fedez. In questi giorni, i due non avranno modo di vedersi: Chiara è volata a Dubai insieme ai suoi due figli, Leone e Vittoria, mentre il cantante è rimasto a Milano per finire il trasloco nella sua nuova casa, così da poter accogliere il meglio i bimbi al loro rientro dopo le vacanze di Pasqua. Nonostante ciò, non smettono di uscire nuove notizie sulla discussa separazione di quella che è stata per anni la “royal coppia” italiana. Oggi, lunedì 25 marzo, Roberto Alessi ha svelato durante La Vita in Diretta un nuovo retroscena sui Ferragnez.

Per la prima puntata della settimana del talk show di Rai 1, Alberto Matano ha accolto diversi ospiti nel suo salotto. Tra questi, troviamo Pierpaolo Pretelli, Rita Rusic e Roberto Alessi. Ovviamente, non si poteva non menzionare uno degli argomenti più discussi della giornata, ovvero il trasloco di Fedez. Il rapper ha infatti pubblicato una serie di storie in cui annunciava che avrebbe lasciato l’Airbnb in cui ha alloggiato queste settimane, per trasferirsi in un nuovo appartamento. Tra storie ironiche sul suo “armadio temporaneo” di questi giorni e del supporto del padre durante il trasferimento, Fedez ha ufficialmente preso una casa in cui iniziare la sua nuova vita da papà single.

Durante la discussione, Matano ha subito consultato Roberto Alessi per sapere ulteriori gossip sugli ex coniugi. Al che, il direttore di Novella2000 ha raccontato un retroscena che risale al giorno del compleanno del piccolo Leone, che ha compiuto 6 anni lo scorso 19 marzo. Fedez ha fatto gli auguri al primogenito pubblicando una foto con il premio Nobel per la pace Muhammud Yunus. Una scelta criticata da una nota giornalista, amica di Alessi:

Faccio un racconto. A un certo punto Fedez incontra un premio Nobel e dice di sperare che suo figlio si ispiri a una persona del genere. Una persona che io conosco, che fa la giornalista, scrive sul suo social che non è il caso di scomodare un premio Nobel e che si sarebbero dovuti fare riferimenti più basici.

A quanto pare, il post di questa giornalista è stato commentato dalla Ferragni, che ha scritto: “Corretta questa osservazione”. Ovviamente, la risposta dell’imprenditrice digitale hanno subito iniziare a circolare su tutti i social. Per questo, tempo mezz’ora e l’influencer ha eliminato tutto. Tuttavia, la cosa non è sfuggita ad Alessi, che ha riportato l’accaduto nel programma di Alberto Matano. Insomma, la tensione tra Chiara Ferragni e Fedez è ormai alle stelle e sembrano esserci sempre meno speranze per una riconciliazione.