La vita in diretta: perché oggi lunedì 17 settembre non va in onda? Tutti i dettagli La vita in diretta: perché oggi lunedì 17 settembre non va in onda? Tutti i dettagli

Oggi, lunedì 17 settembre, non ci sarà nessuna puntata de La vita in diretta. Il programma condotto da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini non andrà in onda come al solito. Il motivo? Molto semplice, come ogni anno la Rai darà spazio a Tutti a scuola, trasmissione con la quale la rete inaugura ufficialmente il nuovo anno scolastico. Timperi e la Fialdini, dunque, cederanno temporaneamente il posto a Claudia Gerini e Flavio Insinna che, in diretta dall’Istituto Tecnico Commerciale per Geometri ‘G. Cerboni’ di Portoferraio, presenteranno la diciottesima edizione di Tutti a scuola. Sul palco, insieme a loro, a dare il loro personale contributo ci saranno anche altri artisti come Fabrizio Moro, Paola Cortellesi e Lorenzo Baglioni. All’evento, in fine, sarà presente anche il Presidente Mattarella.

La vita in diretta, lunedì 17 settebre non va in onda: l’annuncio di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini

Viste le voci sempre più insistenti su Tiberio Tmperi, Francesca Fialdini e la loro diatriba dietro le quinte de La vita in diretta molti, oggi, sono stati quelli che si sono chiesti se questa pausa avesse a che fare con loro e con i malcontenti della rete. Al di la dei dissapori professionali e personali tra i due, però, erano stati i conduttori stessi ad annunciare venerdì che La vita in diretta non sarebbe andata in onda oggi. Sia Timperi che la Fialdini, inoltre, avevano anche spiegato i motivi del cambio di programmazione, aggiungendo poi che sarebbero tornati regolarmente a lavoro martedì 18 settembre (alla stessa ora e sullo stesso canale).

La vita in diretta, tensioni dietro le quinte: Tiberio Timperi lascia la trasmissione?

Il mancato feeling instauratosi tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini pare che abbia spinto in questi giorni i vertici Rai a valutare un possibile sostituzione di uno dei due conduttori a La vita in diretta. Quello più a rischio, secondo il settimanale Oggi, sarebbe proprio Timberi. Riusciranno i due a trovare un punto di incontro e a convincere il pubblico, prima che come singoli presentatori, come coppia? Tutto, ancora, è da vedere.