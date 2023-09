La vita in diretta, pappagallo morde inviata: Matano in lacrime-video

Imprevisto spassoso a “La vita in diretta”, protagonista l’inviata del programma Raffaella Longobardi. Il conduttore Alberto Matano si è sperticato dalle risate dopo aver assistito alla scena. Ma cosa è accaduto durante la diretta di sabato 30 settembre 2023? La trasmissione ha confezionato un servizio per raccontare la bella storia di un condominio di Gragnano (Napoli) dove vige rispetto e solidarietà.

Circa venti famiglie si aiutano reciprocamente, pranzano e cenano spesso assieme e risolvono i problemi senza litigare (una vera e propria notizia sapendo le faide che ci sono in quasi tutte le palazzine d’Italia). Ebbene, questa allegra compagnia ha una mascotte, un pappagallo.

Ed è proprio il pappagallo che ha provocato la scena spassosa, mordendo la Longobardi nel momento in cui è stato presentato. “Vi volevo presentare lui”, ha esordito la giornalista avvicinando il dito alla gabbia in cui è tenuto il volatile. Nel frattempo ha guardato in camera senza rendersi conto dell’“attacco” dell’animale che le ha morso il dito. Urla: “Ahi, ahia, mi ha morso. Mi ha pizzicato. Oddio! Ti giuro che mi ha morso“.

Matano è scoppiato in una fragorosa risata, arrivando persino a rilasciare qualche lacrima perché troppo divertito da quanto avvenuto. “Mi sta antipatico perché m’ha fatto pure male”, ha concluso ridendo la Longobardi.

La vita in diretta e gli scontri con Verissimo

In attesa dell’inizio della nuova stagione di “Italia sì” di Marco Liorni, “La vita in diretta” di Alberto Matano è stata piazzata anche al sabato pomeriggio, andandosi a scontrare direttamente con “Verissimo”, competitor di Canale Cinque. Al momento, nelle due sfide sostenute, Silvia Toffanin ha avuto ampiamente la meglio sul fronte ascolti. Opportuno specificare che il rotocalco dell’ammiraglia del Biscione, lo scorso anno, ha sempre trionfato anche nei confronti di “Italia sì”.

Musica decisamente differente se invece si guarda ai risultati del talk show di ‘Mamma Rai’ nei giorni feriali. In questo caso Matano batte praticamente sempre Myrta Merlino alla guida di “Pomeriggio Cinque”, così come trionfava quando si batteva con Barbara d’Urso. In parole povere, il cambio di conduzione nel talk del Biscione non ha scalfito la supremazia de “La vita in diretta”.