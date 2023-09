Ascolti tv: Tsqv-Arenza Suzuki e Toffanin-Matano, chi ha vinto

By

Ci voleva Maria De Filippi per far ri-decollare il prime time di Canale Cinque. Tú Sí Que Vales vola al 31% di share, quasi doppiando Arena Suzuki di Amadeus su Rai Uno inchiodatosi al 16.3%. Una sfida senza storia. Bene l’esordio di Massimo Gramellini su La7: il suo In altre parole oltre gli 800mila utenti (5%).

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 23 settembre 2023:

Rai Uno: Arena Suzuki dai 60 ai 2000 ha registrato 2.439.000 spettatori (16.3% di share);

Canale 5: Tu si que vales ha convinto 4.191.000 spettatori (31%);

Rai Due: S.W.A.T ha ottenuto 810.000 utenti (4.8%);

Rai Tre: Bellissima ha intrattenuto 412.000 spettatori (2.8%);

Italia Uno: L’era glaciale 2 – Il disgelo ha interessato 778.000 spettatori (4.6%);

Rete 4: Rocky II è stato seguito da 414.000 spettatori (2.7%);

La 7: In Altre Parole ha convinto 836.000 spettatori (5%);

Tv 8: Alessandro Borghese 4 ristoranti – Milano ha totalizzato 382.000 spettatori (2.3%);

Nove: Faking It – Bugie o verità? ha raggiunto 200.000 persone (1.5%).

Ascolti tv sabato 23 settembre 2023: preserale e access prime time

Non bene l’esordio di Serena Bortone con Che Sarà che su Rai Tre intercetta solo 600mila utenti (3.6% di share).

Rai Uno – Affari Tuoi è stato seguito da 3.732.000 spettatori (21.6%);

Canale 5: Paperissima Sprint è stato seguito da 3.139.000 persone (18.2%);

Italia Uno: N.C.I.S. ha intrattenuto 1.214.000 telespettatori (7.1%);

Rai Tre: Che Sarà di Serena Bortone interessa 609.000 spettatori (3.6%);

Rete 4: Stasera Italia Weekend ha registrato 555.000 spettatori nella prima parte del programma (3.3%), mentre nella seconda ne ha avuti 598.000 (3.4%);

Rai Uno: Reazione a Catena ha intrattenuto 2.287.000 spettatori (20.6%) nella prima parte mentre nella seconda ha totalizzato 3.344.000 spettatori (25.3%);

Canale 5: Caduta Libera Story ha raggiunto 1.998.000 spettatori (18.9%) nella prima parte e nella seconda ne ha raggiunti 2.167.000 (16.9%).

Ascolti tv sabato 23 settembre 2023: il pomeriggio

Alberto Matano migliora rispetto a sabato scorso ma resta sempre abbondantemente dietro a Silvia Toffanin.