La Vita In Diretta, ‘orrido show’ sul santone: Matano bocciato

A La Vita In Diretta continua il caos in merito alla vicenda di Kadir, il sedicente “santone” di Miggiano, accusato di plagiare numerose persone, i suoi adepti. Lui, che si è più volte definito “fratello di Cristo”, già nella diretta di ieri, giovedì 10 ottobre, aveva aggredito e minacciato l’inviata del programma condotto da Alberto Matano. Oggi, venerdì 11 ottobre, lo “show” è purtroppo continuato.

Durante la diretta la giornalista Barbara Di Palma ha provato ad avvicinarsi alle due vittime del santone, oggettivamente spaesate e quasi impaurite anche a proferire una sola parola. La situazione è nuovamente degenerata: ai ripetuti tentativi dell’inviata di estrapolare qualche dichiarazione da Marika e Luigi, Kadir ha risposto mostrando due smartphone nell’atto di registrare la scena, con tanto di “Stai zitta” alla giornalista e altri vari insulti poco gradevoli. Nessuno dei due è riuscito a dire nulla e all’ennesima provocazione da parte del santone l’inviata ha scelto di dargli le spalle sottolineando quanto quella situazione fosse uno show a cui Rai 1 non doveva prestarsi.

L’insistenza (e Matano) non piacciono al web: pioggia di critiche

Questo interesse per la cronaca nera o per fatti di attualità gravi sta impazzando un po’ ovunque in televisione. Pomeriggio Cinque e La Vita In Diretta, infatti, stavano trattando lo stesso argomento nello stesso momento: due canali diversi, due reti agli antipodi, ma stesso filone di comunicazione. Un modo per creare maggiore audience e per farsi gara a chi conquista più share? La risposta non l’avremo mai, ma al web, questo spiacevole episodio, non è affatto piaciuto.

Zio Alby gongola di tutto questo orrido show…#lavitaindiretta — CarlaGigia😘❤️🤗 🐢🐾🍀🎶🩰 (@CarlaGigia) October 11, 2024

Gli utenti di X, seguaci del programma, si sono scagliati in primis con Alberto Matano, criticandolo per la sua insistenza e per le modalità di gestione del tutto, mentre a Miggiano volano minacce e il quadro non sembra prendere una piega positiva…anzi. L’accusa peggiore mossa nei confronti del conduttore e del programma? La ricerca costante di audience, la provocazione reiterata a Kadir, quasi sperando in una sua reazione spropositata per creare ancora più hype su una storia terribilmente grave.

Tra i tanti commenti esplosi su X, questo è solo un esempio:

Suggerirei a #lavitaindiretta e al Matano di smetterla con questa insistenza nei confronti di chi si potrebbe supporre (a torto o ragione) avere problemi mentali, perchè poi se ci scappa l’incidente che facciamo? Se ne occuperà, se del caso, la magistratura e/o i sanitari. — SimposiumMaximo (@simposiummaximo) October 11, 2024

Prima la chiamata ai Carabinieri, la denuncia della giornalista, poi l’ennesimo tentativo di estrapolare “prove”, o forse semplici battute dai due diretti interessati, palesemente in difficoltà emotiva, psicologica e fisica. Una corsa verso l’ascolto, di cui il pubblico pare essere piuttosto stanco.

Che il sedicente santone Kadir sia nel torto è palese a tutta Italia e questa storia è preoccupante, com’è preoccupante il fatto che nessuno, ancora, abbia fatto nulla. Lo “show” non è amato dal pubblico, che critica pesantemente il modus operandi dei programmi in primis, e dei giornalisti subito dopo. La lotta allo share continua, ma a che pro?