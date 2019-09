La vita in diretta oggi lunedì 16 settembre non va in onda, ecco perché

La vita in diretta oggi non va in onda, salta la puntata di lunedì 16 settembre 2019: il motivo

Oggi La vita in diretta non andrà in onda: perché? Se siete curiosi di conoscere il motivo per cui salterà la programmazione del programma di Rai 1 oggi lunedì 16 settembre allora siete nel posto giusto. La storica trasmissione pomeridiana di mamma Rai ha riaperto i battenti con una squadra tutta nuova al timone e finora i conduttori hanno convinto il pubblico. Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono stati scelti per sostituire Tiberio Timperi e Francesca Fialdini e non ne stanno facendo sentire la mancanza. La vita in diretta ha momenti allegri e momenti di cronaca, tutto affrontato con professionalità e serietà, soprattutto da parte di Alberto Matano che nasce e rimane giornalista, pur avendo accettato di cimentarsi nei panni di conduttore.

Perché oggi La vita in diretta non va in onda?

Dovremo fare a meno della simpatia di Matano oggi lunedì 16 settembre: La vita in diretta non andrà in onda per il consueto appuntamento con Tutti a scuola. La trasmissione che inaugura l’anno scolastico degli studenti italiani andrà in onda dalla scuola primaria Mariele Ventre dell’Aquila. A condurre ci saranno Flavio Insinna e Francesca Fialdini e vedremo anche delle esibizioni degli studenti. Ci saranno manifestazioni in attività creative come anche approfondimenti culturali. Naturalmente non mancheranno gli studenti: una rappresentazione di tutti gli studenti che arriveranno da tutta Italia. La scelta della città è ricaduta su L’Aquila non a caso. La città è infatti un simbolo di rinascita, dopo il terremoto di dieci anni fa. Si discuterà di temi importanti, come l’ambiente e l’inclusione, e ci saranno degli ospiti!

La vita in diretta non va in onda, al suo posto appuntamento con Tutti a scuola

Sarà presente il Capo dello Stato Sergio Mattarella e il Ministro dell’Istruzione, inoltre vedremo Veronica Pivetti, Ron, Arisa ed Enrico Nigiotti. Tutti a scuola andrà in onda nella fascia oraria occupata da La vita in diretta, ecco perché non andrà in onda e i conduttori al termine della puntata di venerdì – in cui sono stati messi in imbarazzo da Todaro – hanno dato appuntamento a martedì.