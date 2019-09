Cuccarini e Matano in imbarazzo, la gaffe: “C’è speranza tra voi”

La vita in diretta, Lorella Cuccarini e Alberto Matano in imbarazzo: gelo in studio

Lorella Cuccarini e Alberto Matano sono al timone della nuova stagione de La vita in diretta, il contenitore pomeridiano proposto da Rai 1. Non è stato semplice ricevere in eredità un programma di punta della prima rete, ma i due conduttori se la stanno cavando egregiamente. La vita in diretta ha anche spazi leggeri e divertenti, con ospiti adatti a tutte le età e le puntate ne giovano ovviamente. Nella puntata di oggi, venerdì 13 settembre 2019, tra gli ospiti c’era anche Raimondo Todaro, uno dei maestri storici di Ballando con le stelle, e proprio lui è stato protagonista di una gaffe! Tutto è successo nella prima parte della trasmissione, prima che i presentatori passassero la linea all’edizione pomeridiana del telegiornale.

Lorella Cuccarini e Alberto Matano, Raimondo li mette in imbarazzo: la gaffe

Nello spazio in cui è intervenuto Raimondo si discuteva di uomini e donne e dell’opportunità di lavorare da casa. La conversazione è sfociata poi sulla possibilità che sul posto di lavoro possano nascere delle relazioni. Vista la piega che stava prendendo la discussione, Lorella Cuccarini è intervenuta per dire che spesso le coppie nate sul posto di lavoro si sposano e sono felici per tutta la vita. A questo punto Raimondo ha detto: “Allora c’è speranza tra voi”. Dopo queste parole i conduttori erano visibilmente imbarazzati, Matano non sapeva cosa dire e in effetti ha solo farfugliato qualcosina. Chi invece ha preso in mano le redini della situazione è stata la Cuccarini, anche perché lei è sposata!

La vita in diretta, la Cuccarini reagisce alla gaffe: “Cambiamo argomento”

La conduttrice, seppure sembrasse anche lei un po’ in imbarazzo, ha subito precisato: “Ma io sono sposata!”. E poi ha ironizzato sull’accaduto, tagliando corto: “Cambiamo argomento, ho già capito che oggi è una giornataccia”. Naturalmente i due hanno reagito con ironia, ma chissà se Todaro a La vita in diretta si sarà reso conto di aver fatto una gaffe, visto che Lorella Cuccarini è impegnatissima!