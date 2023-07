La vita in diretta, nozze per uno dei volti storici: foto, ospiti e dettagli

Uno dei volti più rappresentativi de La Vita in Diretta è convolato a nozze. Trattasi della giornalista e inviata Lucilla Masucci, ‘mastino’ sempre pronta in prima linea a scovare la notizia del giorno. Al matrimonio non poteva mancare Alberto Matano. E infatti non è mancato. “Napoli, festa, pizza, amore” è il riassunto del conduttore per descrivere l’ultimo weekend trascorso in allegria e ottima compagnia nel capoluogo campano per festeggiare le nozze della collega.

Il rito è stato celebrato all’aperto, in una romantica cornice partenopea, La conca sul mare. La giornalista e il neo marito Andrea sono apparsi al settimo cielo, tra fiori bianchi e limoni. Oltre a Matano, hanno preso parte all’evento nuziale anche tutte le inviate de La Vita In Diretta, da Antonella Delprino a Ilenia Petracalvina. La sposa ha optato per l’abito bianco, come da tradizione, lo sposo ha scelto un abito scuro.

Masucci, dopo aver pronunciato il fatidico sì, ha condiviso sui social alcune scene del suo matrimonio e dei preparativi all’evento. Ora è tempo di festeggiamenti, ma a breve si tornerà al lavoro visto che La Vita in Diretta, anche nella prossima stagione televisiva, sarà una dei programmi di punta dell’informazione di Rai Uno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lucilla Masucci (@lucilla_masucci)

La Vita in Diretta contro Verissimo, Silvia Toffanin potrebbe vedere risentirne

Il talk ha pure guadagnato una promozione e ci sarà più lavoro da svolgere per la redazione. Infatti i vertici dell’ammiraglia Rai, per la prima parte di stagione (in attesa che cominci Italia Sì di Marco Liorni), hanno deciso di mandare in onda il programma anche il sabato pomeriggio. Si verrà così a delineare una sfida inedita sul fronte Auditel: da un lato Matano, dall’altro Silvia Toffanin con Verissimo.

Sulla carta chi teme di più è la compagna di Pier Silvio Berlusconi. Italia Sì è sempre stato battuto da Verissimo, con risultati consolidati. La sfida con Matano è invece una brutta gatta da pelare per Verissimo. La Vita in Diretta potrà infatti contare sul largo seguito che ha già durante i giorni feriali. Non un pubblico da poco, bensì qualcosa come quasi 2 milioni di utenti giornalieri.