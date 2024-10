La Vita in Diretta, Madonia spalle al muro su Bruganelli: è gelo

Angelo Madonia e Sonia Bruganelli di nuovo al centro del gossip. Dopo l’intervista rilasciata dalla Bruganelli a Mara Venier durante la puntata di Domenica In del 27 ottobre, molti si stanno interrogando sull’attuale situazione sentimentale tra i due, ipotizzando una possibile rottura. Sonia ha infatti dichiarato che, in questo momento della sua vita, ha bisogno di fare chiarezza su ciò che desidera davvero e ritrovare un equilibrio interiore prima di dedicarsi ad un’altra persona.

Queste parole hanno sorpreso molti, dato che fino a poco tempo fa sembrava essere ancora legata ad Angelo Madonia. I due sono stati avvistati insieme per la prima volta la scorsa estate, poi paparazzati in diverse occasioni e infine venuti allo scoperto sui social, con l’ultima dedica del ballerino risalente a poche settimane fa. Inoltre, dopo l’intervista, l’esperta di gossip Deianira Marzano aveva fatto notare che dai profili social della Bruganelli e di Madonia sembravano essere scomparse tutte le foto di coppia.

Tuttavia, questa “fake news“ è stata prontamente smentita dai diretti interessati. Sonia ha infatti chiarito che, in realtà, nessuno dei due ha mai pubblicato post insieme, bensì solo storie che si eliminano automaticamente dopo 24 ore. La storia dell’ex opinionista è stata poi ripubblicata da Madonia, aggiungendo un messaggio ambiguo: “Dovete ancora aspettare!”. Dunque, la domanda persiste: Sonia Bruganelli e Angelo Madonia si sono lasciati o sono ancora una coppia?

Angelo Madonia ospite a La Vita in Diretta: la verità su Sonia Bruganelli

Oggi, martedì 28 ottobre, Madonia è stato ospite a La Vita in Diretta insieme a Federica Pellegrini, sua partner di ballo in quest’edizione di Ballando con le Stelle. Dopo aver parlato con la Pellegrini del suo percorso nello show di Milly Carlucci, Matano ha voluto indagare sui gossip che circolano nel cast. A tal proposito, ha chiesto aiuto al direttore di Novella2000, Roberto Alessi, che ha subito incalzato il ballerino riguardo ai recenti rumors sulla sua relazione con l’ex moglie di Paolo Bonolis. “Era qui che volevo arrivare”, ha scherzato l’ex nuotatrice con il suo insegnante di ballo.

“Sonia Bruganelli ha detto che ci sono dei dubbi, non è un sì, ma non è neanche un no. Come stanno le cose tra te e lei?”, ha chiesto Alessi. Al che, messo spalle al muro, Madonia ha risposto: “Hai detto Sonia Bruganelli? E chiedilo a Sonia Bruganelli. Io sono qui per Ballando e ho accompagnato Federica”. A quel punto, è intervenuto Matano, che ha sottolineato di non voler mettere in difficoltà il suo ospite. “L’importante è che tu sia felice, con Sonia o senza Sonia”, ha quindi concluso Alessi. “Io ti dico che sto bene”, ha dichiarato Madonia glissando l’argomento.