La Vita in Diretta, lite tra Francesca Fialdini e Timperi? La verità

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, lite a La Vita in Diretta? Nuove rivelazioni

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno rilasciato un’intervista di coppia all’ultimo numero di Tv Sorrisi e Canzoni, in edicola da oggi 23 Ottobre 2018. I due conduttori de La Vita in Diretta si sono visti finire al centro del gossip nel corso dell’ultimissimo mese. La nuova stagione del talk-show in onda su la Rai è partito con grandi polemiche. Ricordiamo il fuori onda della donna, così come la battuta forse un po’ troppo triste che Tiberio ha rivolto alla sua collega. Proprio a causa di questi piccoli ma discutibili dettagli, sui giornali e sul web si è iniziato a parlare di alcune piccole scaramucce tra la Fialdini e il suo compagno d’avventura. Oggi, i diretti interessati mettono a tacere ogni voce e rivelano la loro assoluta verità.

La Vita in Diretta: nessuna lite tra Francesca Fialdini e Tiberio Timperi dietro le quinte

A quanto pare, tra la Fialdini e Timperi non c’è assolutamente tensione. I primi giorni di diretta c’era molta ansia e qualche piccola incomprensione c’è stata, ma niente di irrisolvibile. Dietro le quinte de La Vita in Diretta tira un’aria molto gioiosa e leggera. Non a casa, il presentatore rivela: “In tutte le famiglie si discute, ma tra noi c’è stima. Credo che qualcuno abbia voluto vedere cose inesistenti.” Anche Francesca dal canto suo conferma la versione del suo collega. “È stata una parentesi. In quei giorni. In quei giorni c’erano in campo le tensioni, la pressione, i nostri caratteri… Ma la normalità è quella di oggi.”

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi a La Vita in Diretta come Sandra e Raimondo? La risposta

In molti credono che Francesca e Tiberio giochino a sembrare quanto più possibile ai grandi Sandra e Raimondo. In ogni caso, i diretti interessati non sembrano essere d’accordo. Lo stesso Timperi ha infatti dichiarato che di famiglia Vianello ce n’è una soltanto ed è ovviamente inimitabile.