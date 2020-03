La Vita in Diretta s’accorcia, L’Eredità annullata oggi 25 marzo: scelta Rai

La Vita in Diretta si accorcia, L’Eredità annullata oggi 25 marzo: la scelta di Rai Uno

Oggi martedì 25 marzo 2020, La Vita in Diretta si accorcia, concludendosi alle 18.00, cioè 45 minuti in anticipo rispetto al normale orario della messa in onda quotidiana. L’Eredità, programma preserale di Rai Uno condotto da Flavio Insinna (in replica in questi giorni), salta del tutto. Il cambio di palinsesto della rete ammiraglia del servizio pubblico è dovuto al discorso alla Camera dei Deputati del premier Giuseppe Conte; discorso che sarà trasmesso integralmente da Rai Uno e che dunque subentrerà alle suddette trasmissioni.

La Vita in Diretta, valzer dei conduttori: il punto tra rumors e spifferi

Sul talk quotidiano guidato da Alberto Matano e Lorella Cuccarini sono trapelati diversi rumors nell’ultimo periodo. In particolare si è vociferato molto di chi lo condurrà la prossima stagione. Inizialmente gli spifferi hanno riportato che l’ex mezzo busto del Tg Uno sarà quasi certamente confermato al timone della trasmissione, a differenza della conduttrice romana. Tuttavia, negli ultimi giorni sembra aver ripreso quota l’ipotesi di un Matano-Cuccarini bis per l’anno televisivo che verrà. Tutto rimane comunque aperto. Il futuro del programma sarà deciso con certezza nei prossimi mesi.