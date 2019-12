Alberto Matano sposo? Mara Venier lo incalza sulla fidanzata, la reazione

Alberto Matano pronto a sposarsi? Mara Venier lo incalza sulla fidanzata e sul matrimonio, la reazione del conduttore

Ospite a Domenica In, nella puntata del 29 dicembre 2019, Alberto Matano è stato incalzato dalla curiosità di Mara Venier che ha cercato di capire se il conduttore della Vita in Diretta sia pronto per il grande passo, il matrimonio. Con la sua consueta familiarità e simpatia la veneziana ha chiesto a più riprese se ci sia qualcosa che sta bollendo in pentola. E lui? Così riservato e ‘geloso’ della sua vita sentimentale, come ha reagito? Non si è scomposto, e con il suo classico e mellifluo sorriso ha sviato la questione replicando con risposte di rito: “Vediamo…”. Ma chi è la donna che c’è al suo fianco?

La fidanzata top secret di Alberto Matano

Matano, 47 anni e volto celebre del servizio pubblico televisivo italiano, condivide una relazione da diversi anni con una donna dall’identità top secret. Il conduttore è assai riservato sull’argomento e non è incline a parlarne. Di recente, però, si è sbottonato un poco, chiacchierando con il magazine Chi. “Non amo parlare della mia vita privata. Quello che posso dire è che ho una relazione da qualche anno, ma che renderò ufficiale non appena succederà qualcosa di importante. Al contrario di quel che si possa pensare, conduco una vita molto semplice”, ha narrato Alberto…

Alberto Matano e la scelta sui figli

Durante l’intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini ha inoltre parlato di figli, confidando che in passato ci sono stati dei momenti in cui ci è “andato vicino”, ma che era “molto giovane”. “Poi non è più capitato e, ogni tanto, tra me e me, mi domando come sarebbe stata la mia vita se le cose fossero andate in maniera diversa”, ha proseguito. E oggi? “Forse, ai tempi, sarei riuscito a fare del mio meglio, mentre oggi, con i ritmi che ho, sarebbe sicuramente più difficile. A ogni modo, ho due fratelli che mi hanno regalato tre fantastici nipoti che hanno colmato questo vuoto”.