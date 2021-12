La vita in diretta, inviata derubata dopo un servizio: Matano scioccato

La giornalista vittima di un furto in seguito ad un servizio in Veneto

Vicenda surreale a La vita in diretta. L’inviata Filomena Leone è stata derubata insieme alla sua troupe mentre stava raccontando al pubblico di Rai Uno dei recenti furti in Veneto. L’auto della giornalista e dei suoi collaboratori è stata svaligiata mentre la prima stava raccontando in diretta la rapina avvenuta lo scorso 7 dicembre nella villa dell’imprenditore René Caovilla, a Strà.

Filomena Leone ha così raccontato ad Alberto Matano, conduttore de La vita in diretta:

“Un grande spavento. Subito dopo il primo collegamento ci hanno rotto il finestrino della macchina. Avevamo parcheggiato a pochissimi metri dalla villa che è stata teatro della rapina. Hanno rubato le borse che avevamo all’interno con il computer. Probabilmente ci hanno visto o la villa dell’imprenditore era ancora sotto lo sguardo dei rapinatori. I carabinieri ci hanno detto che stanno ricevendo molte segnalazioni di questo tipo”

Comprensibile la reazione di Alberto Matano:

“È assurdo che mentre siamo lì a documentare le rapine che si susseguono, addirittura la nostra inviata è rimasta vittima di un furto. Questo in tre stagioni di Vita in diretta non mi era mai successo”

Il grande successo de La vita in diretta

Furti a parte continua il grande successo de La vita in diretta. Il programma di Alberto Matano è seguito quotidianamente da quasi due milioni di telespettatori. Il mix di cronaca, attualità e costume funziona. I telespettatori apprezzano molto anche il garbo e l’eleganza di Matano, padrone di casa dello storico contenitore da circa tre anni.

Grazie all’ex mezzo busto del Tg 1 La vita in diretta è tornata a vincere dopo anni di predominio di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso. Quest’ultima non è più la regina incontrastata degli ascolti tv ed è stata addirittura ridimensionata da Mediaset a causa dell’evidente crollo. Non solo: Carmelita, su richiesta di Pier Silvio Berlusconi, ha cercato di trarre ispirazione proprio da La vita in diretta ed eliminare il trash dal suo salotto.

Oltre a condurre dal lunedì al venerdì La vita in diretta Alberto Matano è impegnato ogni sabato sera come commentatore a bordo campo di Ballando con le Stelle, la cui finale è prevista per sabato 18 dicembre. Dati gli ottimi risultati è scontata la riconferma di Matano per la prossima stagione televisiva.