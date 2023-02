Incredibile ma vero, alla fine l’artista Anna Oxa/Oxarte si è resa disponibile per un’intervista nella cornice del Festival di Sanremo 2023. La sfuggente cantante ha infatti accettato, a sorpresa, di farsi intervistare da La Vita in diretta, la trasmissione del pomeriggio di Rai Uno condotta da Alberto Matano, riuscito in una vera e propria impresa.

Si può infatti parlare senza troppi giri di parole di un colpaccio da parte del conduttore e giornalista calabrese, che è stato in grado di raggiungere un obiettivo che sarebbe riduttivo definire difficile. Fin da quando il suo nome è stato annunciato, infatti, Anna Oxa aveva anticipato che non si sarebbe concessa a interviste, o perlomeno avrebbe accettato di farne in misura davvero molto ridotta rispetto a tutti gli altri Big.

La situazione di Anna Oxa in Rai, d’altra parte, è piuttosto delicata. Con l’azienda, la cantante di Senza pietà ha in sospeso un contenzioso legale legato alla sua partecipazione in veste di concorrente a Ballando con le stelle. Ad ogni modo, nonostante tutto, alla fine la Oxa ha deciso di concedersi ad una breve chiacchierata a quella stessa Giovanna Civitillo a cui, giorni fa, aveva rifiutato qualunque dichiarazione.

La prima domanda della moglie di Amadeus, dunque, è stata molto classica, ovvero quale emozione provasse la Oxa a tornare all’Ariston dopo così tanto tempo: l’artista ha così risposto “Per me è una domanda alla quale cui non so rispondere. Vivo le mie cose più animicamente, meno di testa”. Giovanna ha poi voluto indagare un po’ sul look che l’artista sfoggerà alla kermesse, ma non ha ricevuto una risposta particolarmente soddisfacente: Anna Oxa ha infatti commentato semplicemente: “Dovresti aspettare soprattutto un canto, un bel canto, canto dell’anima. E poi tutto il resto veste l’anima”.

Giovanna Civitillo ha poi chiesto alla Oxa qualcosa sulla serata cover, dove presenterà Un’emozione da poco: la Oxa a proposito ha risposto “Sai, è un inizio e poi un essere qui oggi con un altro brano, una continuazione, si riprende un punto e poi si riparte”. Infine, quando la Civitillo ha chiesto alla Oxa come facesse a rimanere così giovane, la Big si è limitata a commentare: “Esci fuori dalla cerchia, stai più con te stessa”.



Perché Anna Oxa non ha partecipato al Green Carpet di Sanremo 2023?

Ieri sera si è tenuto il tappeto “verde” di questa kermesse, l’evento organizzato da Plenitude nel corso del quale i big hanno sfilato a favore del pubblico, dei paparazzi e dei giornalisti presenti. C’erano tutti, tranne Anna Oxa, che è stata l’assente non giustificata. Nel corso della conferenza stampa di questa mattina, Amadeus aveva ipotizzato che il motivo fosse legato alle sue condizioni di salute. Poche ore dopo è arrivata la conferma della diretta interessata, che via social ha scritto: