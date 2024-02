La vita in diretta, Giulia Salemi punge Zorzi: “La ruota gira…”

Momento teso a La vita in diretta. In questi giorni, le puntate del talk di Rai 1 sono ovviamente incentrate sul Festival di Sanremo. In occasione della kermesse musicale, Alberto Matano ha mandato all’Ariston una schiera d’inviati d’eccezione: Raffaela Longobardi, Barbara Di Palma, Luca Forlani, Giuseppe Di Tommaso, la moglie di Amadeus Giovanna Civitillo e Pierpaolo Petrelli. Da ormai diversi mesi, l’ex vippone fa parte della famiglia de La vita in diretta e il conduttore ha voluto concedergli l’opportunità di poter sbarcare direttamente nella città ligure durante la settimana più importante dello spettacolo italiano.

Nella puntata di venerdì 9 febbraio, Matano ha fatto un collegamento con Pretelli e la sua fidanzata, Giulia Salemi. Anche l’influencer si trova a Sanremo per lavorare, essendo stata scelta come inviata social per Tv Sorrisi e Canzoni. Nel corso dell’intervista, la conduttrice italo persiana ha fatto i complimenti al compagno e i due hanno scherzato sull’ironico “scippo” della borsetta di Giulia da parte del gruppo La Sad durante la loro performance. Dopodiché, Alberto Matano ha colto l’occasione per documentare in diretta una curiosa reunion, ovvero quella tra i “Prelemi” e Tommaso Zorzi.

In studio, erano infatti presenti diversi opinionisti, tra cui Iva Zanicchi, Simona Ventura e lo stesso Tommaso Zorzi. Per questo, il giornalista ha chiesto il suo intervento facendo riferimento ad un’ironica frase che l’influencer milanese avrebbe detto prima del collegamento. A quanto pare, Zorzi avrebbe dichiarato di seguire le vicende dei Prelemi, ricordando anche di averli battuti al televoto durante il GF Vip. “Giulia, ancora c’è questa ruggine legata al GF?”, ha detto scherzando il conduttore.

Al che, la risposta della Salemi è stata abbastanza pungente. “Eh, ma gli anni passano e la ruota gira… la ruota gira come la borsetta”, ha detto Giulia. Ricordiamo, infatti, che i due influencer hanno preso parte insieme alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. In realtà, Giulia e Tommaso erano buoni amici prima della partecipazione al programma. Tuttavia, nel corso della loro permanenza nella Casa più spiata d’Italia, il rapporto si era incrinato. Non mancarono gli scontri e Zorzi ripetutamente criticò Giulia per il suo atteggiamento nei reality, accusandola di sfruttarli per trovare un fidanzato piuttosto che per avanzare nella sua carriera, mostrando aperta disapprovazione verso il suo legame con Pierpaolo.

Ebbene, a distanza di 3 anni, i “Prelemi” si sono presi una bella rivincita. Rinvincita che la Salemi ha ben pensato di sottolineare davanti a Tommaso. Ad ogni modo, una volta usciti dal GF Vip, i due hanno risolto le loro incomprensioni e sembrano aver riallacciato un rapporto d’amicizia. “Siamo molto amici, specialmente con Giulia che è la mia arietina del cuore”, ha spiegato Zorzi. Nonostante ciò, però, la frase di Giulia non è di certo passata inosservata e in tanti credono che abbia voluto consapevolmente frecciare il suo “amico”.