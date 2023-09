La Vita in Diretta: gaffe madornale su Sylvester Stallone (video)

Lunedì 11 settembre, è ufficialmente partita la nuova edizione de La Vita In Diretta. Alberto Matano è tornato con il suo talk pomeridiano ad intrattenere il pubblico di Rai 1, riuscendosi sempre a portare a casa la vittoria negli ascolti contro il competitor, ovvero Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque. Dunque, ieri, 16 settembre, è andata in onda l’ultima puntata di una settimana trionfante, in cui sono stati affrontati diversi tempi. Nel corso della trasmissione, si è parlato dell’approdo a Roma dell’attore Sylvester Stallone. Il protagonista di “Rocky Balboa”, infatti, sta passando alcuni giorni nella Capitale, per diverse e personali ragioni.

All’attore è stato dedicato proprio un servizio, a cura della storica inviata Raffaella Longobardi. Peccato che, un errore nel titolo usato inizialmente nel video ha dato vita ad una gaffe, che non è passata affatto inosservata. Il titolo in questione sarebbe dovuto essere: “Sylvester Stallone in Italia, bagno di folla a Roma”. Tuttavia, nei primi secondi della clip, al posto della parola “folla“, è stato scritto “fallo“. Uno sbaglio spiacevole, che ha portato alla messa in onda una frase con un doppio senso a richiamo sessuale.

La redazione de La Vita in Diretta ha cercato prontamente di correggere la scritta. Questione di pochi secondi e, dapprima, hanno fatto sparire il titolo. Subito dopo, poi, è ricomparsa la frase con il termine corretto. Ironia della sorte che, proprio durante il servizio, è stato possibile vedere anche Papa Francesco, dato che ha ricevuto Sylvester Stallone e la sua famiglia in Vaticano proprio nel corso della loro vacanza nella Capitale. Per fortuna, l’errore era già stato sistemato prima dell’apparizione di Sua Santità.

Insomma, uno scivolone che può sicuramente capitare in un programma in diretta, ma che ha prontamente fatto il giro del web. Gli utenti sui social sono sempre attenti nel cogliere queste gaffe televisive e hanno commentato divertiti l’accaduto. Molti spettatori del programma, infatti, sono soliti seguire lo show anche su Twitter con l’hashtag de La Vita in Diretta e, lo sbaglio di ieri, è stato sicuramente uno degli argomenti più commentati della puntata.