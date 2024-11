La Vita in Diretta, gaffe Alberti: ‘Amanda Lear ce l’ha o non ce l’ha?’

Barbara Alberti gela lo studio de La Vita in Diretta. Nella puntata del talk show andata in onda oggi, lunedì 19 novembre, su Rai 1, Alberto Matano ha affrontato diversi temi, affiancato da opinionisti come Filippo Magnini, Barbara De Rossi e Barbara Alberti. Tra gli argomenti discussi, il giornalista ha introdotto un servizio dedicato ad Amanda Lear in occasione del suo 85esimo compleanno. Tornati in studio, Matano ha interpellato Barbara Alberti, commentando come la cantante riesca a portare splendidamente la sua età, sia fisicamente che nello spirito.

Barbara Alberti, gaffe su Amanda Lear: studio in tilt

Al che, la scrittrice si è lasciata andare ad un’osservazione che ha lasciato Matano e il resto dei presenti basiti. “Voglio dire che lei è straordinaria perché è riuscita in una cosa antimoderna. Cioè, è riuscita a mantenere il suo segreto. Nessuno sa tutt’oggi quale sia il vero sesso di Amanda Lear”, ha detto inizialmente Barbara. Il giornalista, però, l’ha immediatamente interrotta: “No, questo no, in realtà lo sanno tutti. Quelle erano delle provocazioni degli anni ’70”.

Barbara Alberti, però, ha insistito dicendo: “No, non lo sanno tutti. Tutta l’Italia si è interrogata: ce l’ha o non ce l’ha?”. La battuta ha scatenato una risata generale in studio, con Barbara De Rossi che, colta da una risata incontenibile, si è addirittura nascosta per cercare di riprendersi. Matano, visibilmente divertito, è intervenuto dicendo: “Io non so perché, quando c’è Barbara De Rossi in studio accade sempre qualcosa e finisce sempre che lei comincia a ridere e io non riesco ad andare avanti”. “Ma è una domanda teologica!”, ha spiegato l’Alberti, mentre il giornalista cercava di cambiare rapidamente argomento.

A tal proposito, va ricordato ricordato che, negli anni ’60, iniziarono a circolare voci secondo cui Amanda Lear, prima di diventare modella, fosse stata un uomo. Lear ha sempre negato di essersi sottoposta a chirurgie, attribuendo poi tali voci a un espediente nato da lei, Salvador Dalí e David Bowie per generare curiosità e aumentare le vendite dei suoi album ad inizio carriera. In particolare, pare che l’idea fosse stata proprio del pittore spagnolo.