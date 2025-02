La Vita In Diretta: frecciata a Myrta Merlino, imbarazzo di Matano

Le gaffe e gli strafalcioni tv sono il bello della diretta si sa, ma a volte si finisce per creare dei piccoli momenti di imbarazzo. È quello che è successo a La Vita In Diretta durante il collegamento con la sala stampa di Sanremo, quando l’ospite intervistato ha deciso di tirare una frecciatina alla concorrenza.

Alberto Matano, dopo la consueta parentesi di cronaca, apre ovviamente all’argomento della settimana. Con in studio Max Giusti, Loredana Lecciso, Paola Ferrari, Rosita Celentano, Nuzzo e Di Biase e Luca Tomassini, si collega con l’Ariston. L’inviato è Luca Forlani e l’intervistato dalla sala stampa è Giuseppe Candela, noto giornalista del portale di Dagospia e Il Fatto Quotidiano. Candela ha già fatto discutere ieri durante la conferenza con Carlo Conti con l’ormai virale domanda sull’antifascismo. E oggi in diretta su Rai Uno ha voluto tirare una stoccata a Myrta Merlino e al suo programma.

”Menomale sono nel posto giusto, mi aspettavo Myrta Merlino” L’imbarazzo di Matano

Siamo in chiusura di programma, Matano si collega rapidamente con Luca Forlani che ha intercettato Giuseppe Candela per avere un’impressione a caldo sulle canzoni in gara, essendo Candela un critico spietato. Quest’ultimo più che sulle canzoni si è buttato con una frecciata a Pomeriggio 5. Con la scusa di dire che c’è un bel clima di pace vista anche la presenza di Gerry Scotti da Mediaset ha tirato in ballo Myrta Merlino e le sue inviate.

Mi aspettavo di trovare Ilaria Dalle Palle e Myrta Merlino, menomale sono nel posto giusto!

Gelo e imbarazzo in studio! L’inviato Forlani ha sdrammatizzato con una risata mentre Alberto Matano era visibilmente imbarazzato, ha preferito tergiversare fingendo di non aver sentito e non aver capito. Cosa avrà voluto dire Candela con questa frecciatina? Sarà stato un augurio di pace tra Rai e Mediaset o con il suo ”Sono nel posto giusto” intendeva che forse non avrebbe accolto bene un’intervista dalle inviate di Myrta. Ma Candela non aveva finito, in chiusura del collegamento ha voluto salutare proprio Myrta Merlino e Pomeriggio 5. Alberto Matano come ha replicato? Ripetendo il saluto alla conduttrice di Canale 5, con professionalità. Myrta Merlino avrà saputo di questa frecciatina del giornalista a La Vita In Diretta e chissà se risponderà. Dopotutto c’è un precedente: l’anno scorso proprio Dagospia aveva rivelato che Matano sarebbe stato furioso con la Merlino per avergli soffiato sotto il naso autori e opinionisti.