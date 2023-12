Ospiti di Matano e Merlino, scoppia la faida: in Rai regna lo stupore

In questi mesi c’è una vera e propria “guerra agli ascolti” tra Pomeriggio Cinque e La Vita in Diretta, seppur Alberto Matano, a livello di auditel, vince a mani basse. Si mormora che Mediaset abbia avuto un’idea per cercare di fare una concorrenza più spietata: rubare gli ospiti.

Giuseppe Candela ha lanciato l’indiscrezione. In questi giorni ci sarebbe una vera e propria diatriba nel contendersi opinionisti e ospiti vari che dovrebbero andare nelle due trasmissioni. La tecnica di Mediaset sarebbe dunque quella di chiamare coloro che ormai vanno spesso da Matano.

“Da giorni non si parla d’altro. A Viale Mazzini regna lo stupore. Spinta clamorosa dell’informazione Mediaset per rialzare gli ascolti di Myrta Merlino. Chicco Sfondrini nuovo autore della seconda parte, nella squadra il giornalista di Chi Alessio Poeta. “Guerra a Vita in Diretta” per rubare opinionisti, giornalisti e avvocati. Con offerte di compensi doppiati o triplicati, promesse e contratti. Cifre che la Rai non può pagare. Queste almeno le voci. Alcuni hanno già accettato. Bisogna risalire per evitare cambi alla conduzione e serve una stampa meno critica?“

Ciò riguarda soprattutto la seconda parte del programma di Canale 5, quella che totalizza meno ascolti. Lo share, infatti, nella prima parte, registra una media del 16%, nella seconda scende di 3 punti. Al contrario, Rai 1 resta stabile intorno al 20%. Lo scopo della Merlino sarebbe dunque quello di accaparrarsi i volti del competitor per cercare di coinvolgere più spettatori e casomai incuriosire quelli che abitualmente guardano La Vita in Diretta.

D’altronde la situazione era stata già in parte captata poiché più di qualcuno aveva notato che alcuni collegamenti saltavano improvvisamente o tardavano per “strani motivi”. La diatriba tra le due reti sarebbe dunque molto accesa. Per vincere la gara degli ascolti Mediaset sarebbe pronta a tutto.

Clima di tensione a Pomeriggio 5

Si mormora che ci sia molta tensione a Pomeriggio 5. La Merlino aveva il compito di rendere meno trash il programma del pomeriggio di Canale 5 ma ci sta riuscendo con scarsi risultati. Soprattutto perché gli ascolti non la stanno premiando.

Si parla di una situazione molto difficile e piena di tensione, si mormora anche che la Merlino abbia pochissima autorità decisionale e si trova dunque a dover “sottostare a molte regole e decisioni già prese“, senza avere voce in capitolo.

Da settimane circola la voce di una possibile sostituzione della conduttrice, cosa che è stata smentita più volte anche da Pier Silvio Berlusconi. Almeno per questa stagione la Merlino rimarrà, poi non si sa se verrà valutato un altro cambiamento di conduzione. Di certo aver lasciato Barbara D’Urso a casa non si è dimostrata una scelta vincente.