A La vita in Diretta a sorpresa il direttore di Rai1. Francesca Fialdini: “Con lei no”

Teresa De Santis a sorpresa a La Vita in Diretta: il commento di Francesca Fialdini

Una puntata quasi interamente dedicata alle donne, quella de La Vita in Diretta dell’8 marzo 2019. In occasione della Giornata internazionale delle donne e della Festa della donna, infatti, Francesca Fialdini e Tiberio Timperi hanno parlato di questo giorno speciale e, come di consueto, hanno anche raccontato tantissime storie, tra cui purtroppo anche di cronaca nera e femminicidi. Numerose le presenze femminili in studio, tra cui la ballerina Samanta Togni di Ballando con le Stelle e le attrici Mariagrazia Cucinotta, Vittoria Belvedere e Michela Andreozzi; accorse al programma pomeridiano per presentare il loro spettacolo teatrale dal titolo Figlie di Eva. Sul finire della puntata anche un’altra presenza femminile importante. Stiamo parlando del nuovo direttore di Raiuno Teresa De Santis, involontaria protagonista dell’ennesimo siparietto tra i due conduttori. Dopo piccolo discorso della direttrice, sul finire della puntata, Tiberio Timperi annuncia la pubblicità. La Fialdini riferendosi al tassativo annunciato dal partner televisivo, si intromette e chiosa: “Non si offenda, tanto non ci sfumano con lei”.

La Vita in Diretta: Francesca Fialdini e Tiberio Timperi accolgono il direttore di Raiuno in studio

Nella puntata N° 128 del programma pomeridiano di Raiuno ha preso parte proprio la direttrice del primo canale, ovvero Teresa De Santis. “A questo punto mi sembra anche giusto che ci sia una sorpresa in questa giornata molto particolare”, annuncia Tiberio Timperi. “Una donna con gli attributi sicuramente”, aggiunge Francesca Fialdini che poi ripassa la parola di nuovo al collega che accoglie ufficialmente in studio il direttore. La De Santis fa in suo ingresso salutando e baciando i protagonisti de La Vita in Diretta. “Ci sembra carino e giusto che il direttore di raiuno Teresa De Santis, la prima donna a guidare la rete ammiraglia della Rai fosse qui per mandare un messaggio a tutte le donne”, afferma il conduttore mentre regala mimose a tutte le sue ospiti.

Il messaggio di Teresa De Santis a La Vita in Diretta

Accolta con entusiasmo e gioia negli studi dai sempre più complici Fialdini e Timperi, il direttore Teresa De Santis prende la parola: “La rete ammiraglia che è una rete che ha principalmente donne nel suo pubblico. È una rete più femminile d’Italia, credo”. “E quindi doveva forse incontrare una donna sul suo cammino. Speriamo di non deludere nessuno e soprattutto di non deludere tutte le donne”, dichiara il direttore di Raiuno con una bella rosa bianca tra le mani prima di lanciare “la reclame”.