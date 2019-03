La Vita in Diretta, Fiordaliso racconta: “Io mamma a 15 anni e nonna rock”

Fiordaliso a La Vita in Diretta, il difficile passato: “Ragazza madre a 15 anni”

Fiordaliso è stata la protagonista dell’album dei ricordi a La Vita in Diretta. Intervistata da Francesca Fialdini, la cantante ha raccontato un lato meno noto della sua vita, parlando del suo passato da ragazza madre. Rimasta incinta del suo primo figlio a soli quindici anni, nel programma di infotainment del primo canale, Fiordaliso racconta di aver scelto di tenere il suo bambino andando contro tutti e tutto; anche contro la famiglia. Così parla di suo padre, uomo sardo sposato con la mamma emiliana. Correva l’anno 1972 e l’interprete di Non voglio mica la luna afferma che spesso le persone del sud non venivano viste di buon occhio e sul papà rivela: “Il fatto che una figlia a quindici anni fosse rimasta incinta per lui era un grande disonore. Voleva dire dare ragione alla gente piccola della città che non ci poteva sopportare”.

Il racconto doloroso di Fiordaliso a Francesca Fialdini: “Mio padre ha sbagliato, abbiamo sofferto tutti”

Francesca Fialdini ascolta con attenzione e quasi rapita il passato difficile della sua ospite in studio, che confessa anche di esser stata messa in un istituto dai suoi genitori. “Un grande sbaglio” del padre, perché ha sofferto moltissimo lui, ha sofferto tanto la mamma e ha sofferto lei. “Abbiamo sofferto tutti per niente” afferma Marina Fiordaliso, che però ha perdonato il padre perché “gli errori li fanno anche i genitori” e comunque oggi sono più uniti che mai. Su La casa del fanciullo, così si chiamava l’istituto dove ha passato parte della sua adolescenza, dice: “Era un posto triste però bello”. La cantante ricorda quel periodo con sofferenza e nostalgia al contempo. Con le ragazze madri come lei non è rimasta in contatto e alla conduttrice toscana dice che la responsabile della struttura assomigliava proprio a lei: “Era bella come te”.

La Vita in Diretta: Fiordaliso single e “nonna rock”

Fiordaliso a La Vita in Diretta viene definita come una “nonna rock”. Oggi la cantante ed ex concorrente di Tale & Quale Show è single, vive con i suoi cagnolini chihuahua e afferma che tornando indietro non cambierebbe nulla del suo passato, perché altrimenti non avrebbe il figlio Sebastiano e l’amata nipotina.