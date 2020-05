La vita in diretta estate, spunta a sorpresa il nome del nuovo conduttore

Marcello Masi alla Vita in diretta estate? Il nuovo retroscena sui conduttori

Continuano le indiscrezioni sul nuovo conduttore della Vita in diretta estate e in attesa di conferme ufficiali il gossip non potrà far altro che aumentare. L’ultimo nome fatto dopo Ambra Angiolini, che ha smentito in prima persona le voci sul proprio conto, è quello di Marcello Masi: un volto senz’altro autorevole che potrebbe dare un’impostazione diversa al programma, anche in vista dei cambiamenti che saranno apportati in autunno, quando la conduzione dovrebbe passare totalmente in mano ad Alberto Matano.

La vita in diretta estate conduttori: chi affiancherà Marcello Masi

Resta da sciogliere il nodo su coloro che affiancheranno Masi alla conduzione: saltato il nome di Ambra Angiolini, si sta parlando nelle ultime ore di Ingrid Muccitelli, come sapete conduttrice di Linea Verde assieme a Giuseppe Convertini. Blogo, che ha lanciato i rumor su Marcello Masi, ha parlato comunque di una “lista delle pretendenti a quel ruolo […] davvero, o forse troppo, lunga”. Ancora tante insomma le indiscrezioni che si rincorrono in un clima di totale silenzio da parte della rete.

La carriera di Marcello Masi

Ricordiamo che Marcello Masi è entrato in Rai nel 1987 e che è arrivato al Tg2 nel 1994, quando era diretto da Clemente Mimun. Diventerà poi a sua volta direttore dello stesso telegiornale nel 2011. Il suo insomma è un profilo di alto livello che potrebbe contribuire notevolmente al miglioramento della Vita in diretta estate. Staremo a vedere se la sua sarà una conferma, o se invece dovremo darvi un’ulteriore smentita.