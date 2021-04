La Vita in Diretta Estate: chi prende il posto di Alberto Matano

Esattamente come lo scorso anno, l’attuale stagione televisiva con tutti i programmi del daytime Rai si concluderà a giugno 2021. Ecco, dunque, che i contenitori come Unomattina, Storie Italiane, È Sempre Mezzogiorno, Oggi è un Altro Giorno, La Vita in Diretta e Domenica In saluteranno il pubblico del primo canale della Tv di Stato fra due mesi e mezzo. TvBlog ha lanciato nelle ultime ore una indiscrezione: Alberto Matano sostituito a La Vita in Diretta. Il conduttore si prenderà una pausa al termine della stagione e cederà il posto a qualcun altro durante la versione estiva della sua trasmissione. La conduzione singola dovrebbe continuare e a sostituire il giornalista dovrebbe essere questa volta un volto femminine non ancora individuato.

Il portale, però, ha posto interrogativi su volti del Tg1: Giorgia Cardinaletti, Laura Chimenti, Emma D’Aquino. Sarà una di loro la padrona di casa della versione estiva de La Vita in Diretta? Lo scorso settembre Matano è tornato nelle case degli italiani senza Lorella Cuccarini. Solo al comando, continua a coinvolgere tutti e tra sobrietà, eleganza e un ritmo armonico sempre sul pezzo riesce a conquistare il primato come programma più visto del pomeriggio. Niente da fare per il diretto competitor Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso: salvo rare eccezioni, il contenitore di Rai1 riesce sempre a trionfare negli ascolti tv.

A settembre 2021 la conduzione solitaria dovrebbe toccare anche a Unomattina. Il direttore Stefano Coletta non ha mai nascosto la sua convinzione di eliminare la conduzione doppia. Stando alle ultime indiscrezioni, dal prossimo anno il programma dovrebbe essere diviso in due spazi diversi e dovrebbe esserci la mancata riconferma di Marco Frittella.

Altri volti dell’estate di Rai1 dovrebbero essere Beppe Convertini e Anna Falchi. Lo scorso anno C’è Tempo Per.. è stato un vero e proprio flop per la rete. Collocato nella fascia delle 10, era riuscito ad ottenere generalmente uno share compreso tra il 12 e il 14%.

Con lo slittamento alle ore 12, i dati sono scesi sensibilmente arrivando anche a registrare il 7% di share. In ogni caso vedremo le conferme, le novità e le smentite nei palinsesti Rai che saranno presentati a luglio 2021.