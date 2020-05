La vita in diretta estate, Ambra Angiolini conduttrice: gli ultimi rumor

Ambra Angiolini conduce La vita in diretta estate? L’ultima indiscrezione sull’estate Rai

Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma l’indiscrezione è stata lanciata recentemente da Blogo, dunque non potevamo non condividerla con voi: pare che a condurre La vita in diretta estate sarà Ambra Angiolini, reduce – come senz’altro saprete – dal Concertone del Primo Maggio che quest’anno è andato in onda in modo diverso rispetto alle altre annate a causa delle disposizioni governative anti-Coronavirus. Quello di Ambra è un bel nome e se dovesse essere confermato sarebbe un bel colpo per l’ex stella di Non è la Rai, visto che il programma la porterebbe quotidianamente nelle case dei telespettatori.

La vita in diretta estate, Beppe Convertini e Lisa Marzoli non confermati

Ribadiamo che parliamo della Vita in diretta estate e non dell’edizione standard che continuerà ad essere condotta ancora per diverse settimane da Alberto Matano e Lorella Cuccarini, coppia che sembra aver funzionato nonostante i pettegolezzi e che pare aver fatto bene soprattutto al primo che potrebbe tornare in onda con un programma del tutto diverso. In quanto a La vita in diretta estate ricordiamo che il programma l’anno scorso ha avuto come conduttore Beppe Convertini e conduttrice Lisa Marzoli, a questo punto non confermati per il 2020.

Ambra alla conduzione della Vita in diretta estate: le voci sui co-conduttori

Non sappiamo se Ambra condurrà in solitaria o se invece si sta già pensando ad altri volti; è probabile tuttavia che la Vita in diretta continuerà con la doppia conduzione: già negli scorsi giorni si parlava ad esempio di Pino Strabioli, spesse volte ospite del programma prima della diffusione del Coronavirus. Staremo a vedere come si evolverà la situazione e se Ambrà sarà confermata; al momento sui suoi social tutto tace (giustamente).