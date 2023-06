La Vita in Diretta chiude: dubbi sulla permanenza di Matano

Si è conclusa oggi, 30 giugno, una delle edizione più fortunate de La Vita in Diretta, il talk show pomeridiano di Rai 1. Per l’occasione, il conduttore Alberto Matano ha voluto fare una puntata speciale, invitando in studio le opinioniste che lo hanno accompagnato in tutti questi mesi e facendo un particolare discorso di ringraziamento. Al famoso tavolo, infatti, erano presenti Simona Izzo, Barbara Foria, Anna Pettinelli, Stefania Orlando, Raffaella Longobardi, Elisa Isoardi e Francesca Fagnani. Inoltre, il giornalista ha voluto anche dare il passaggio di testimone alla coppia formata da Gianluca Semprini e Nunzia De Girolamo, i quali conduranno “Estate in diretta” a partire da lunedì 3 luglio.

Al termine della puntata, Matano è poi uscito nel cortile del Centro di Produzione Tv Raffaella Carrà a Roma, accompagnato dalle note della canzone ‘Vita meravigliosa’ di Diodato. Nel dietro le quinte, ha voluto ringraziare tutta la squadra che ha lavorato con lui e che ha permesso che La Vita in Diretta avesse così tanto successo:

Io non ho nulla da dire se non un immenso grazie a tutte le persone che vedete qui. Ognuno di loro, ogni giorno, dà un contributo fondamentale a questo racconto che facciamo. Ci mettiamo impegno, passione, dedizione, lo sapete. Questo è un team straordinario, irripetibile.

Nel mentre, il giornalista ha poi salutato con un caloroso abbraccio il vicedirettore Adriano De Maio e ringraziato Simona Sala e Angelo Mellone, che sono stati fondamentali per la gestione di tutto il gruppo di lavoro. Non poteva mancare, ovviamente, una menzione speciale alla Rai, l’azienda dove è nata e cresciuta la sua carriera. Infine, ha salutato il pubblico dando appuntamento a settembre, menzionando anche la possibilità che la prossima possa essere la sua ultima edizione al timone del programma:

Non so cosa farò dopo la prossima Vita in diretta, non so cosa avverrà, ma spero di poter continuare ad incontrare, ancora nel mio cammino di persona e professionista, colleghi così incredibili. Se La Vita in diretta è diventato il programma più visto del daytime è grazie al lavoro incredibile di ognuno di loro che abbraccio e ringrazio.

La frase pronunciata da Matano non è sicuramente sfuggita agli spettatori, che sui social hanno iniziato a chiedersi se il prossimo sarà l’ultimo anno alla conduzione de La Vita in Diretta per il conduttore. Non è chiaro se, a partire dal 2024, l’ex volto del Tg1 abbia intenzione di dedicarsi ad altri progetti o se, semplicemente, la sua era una frase dettata dalla semplice incertezza del futuro. In ogni caso, la cosa certa è che lo rivedremo sicuramente nei pomeriggi di Rai 1 per almeno un altro anno. La nuova edizione de La Vita in Diretta, infatti, partirà lunedì 11 settembre 2023 con una nuova imperdibile stagione.